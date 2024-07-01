Hasil Timnas Inggris vs Timnas Slovakia di 16 Besar Euro 2024: Gol Jude Bellingham Bawa Laga ke Extra Time

Jude Bellingham menyamakan skor 1-1 di laga Timnas Inggris vs Timnas Slovakia sehingga berlanjut ke extra time (Foto: Reuters/John Sibley)

GELSENKIRCHEN – Hasil Timnas Inggris vs Timnas Slovakia di 16 besar Euro 2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Arena AufSchalke, Gelsenkirchen, Jerman, Minggu (30/6/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-1 selama 90 menit.

Gol Slovakia dicetak oleh Ivan Schranz (25’). Sementara, Inggris menyamakan skor di menit-menit akhir lewat Jude Bellingham (90+5') sehingga laga dilanjutkan ke extra time.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Jual beli serangan langsung terjadi di menit-menit awal. Kieran Trippier punya peluang bagus di menit kesembilan, tetapi sepakannya melambung jauh meski tak mendapat penjagaan di depan kotak penalti.

Memasuki menit ke-20, Inggris terus mencoba mengembangkan dan membuat beberapa pelanggaran keras yang berujung kartu kuning. Pada menit ke-24, Kobbie Mainoo mendapatkan peluang bagus tetapi tendangan kerasnya dari luar kotak penalti belum berbuah gol.

Tampil menyerang justru menjadi kerugian besar bagi Inggris. Schranz berhasil membawa Slovakia memimpin pada menit 25 usai memanfaatkan umpan terobosan David Strelec.

Serangan-serangan Inggris masih bisa dihentikan barisan pertahanan Slovakia yang bermain apik sepanjang 45 menit. Alhasil, skor 0-1 bertahan hingga rehat.

Babak Kedua

Inggris langsung bermain menyerang sejak awal babak kedua sehingga Slovakia harus kewalahan untuk mengimbangi permainan. Sementara pada menit ke-50, Foden berhasil mencetak gol penyeimbang untuk Inggris, setelah memanfaatkan umpan Trippier.

Namun wasit tak mengesahkan gol tersebut setelah melihat VAR karena Foden sudah berada di posisi offside sebelum terjadinya gol. Sementara pada menit 52, Dubravka berhasil menggagalkan peluang Kane di dalam kotak penalti.