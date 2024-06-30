Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Inggris vs Timnas Slovakia di 16 Besar Euro 2024: The Three Lions Tertinggal 0-1!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |23:53 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Inggris vs Timnas Slovakia di 16 Besar Euro 2024: <i>The Three Lions</i> Tertinggal 0-1!
Timnas Inggris tertinggal 0-1 dari Timnas Slovakia di babak pertama laga 16 besar Euro 2024 (Foto: Reuters/Leon Kuegeler)
A
A
A

GELSENKIRCHEN – Hasil babak pertama Timnas Inggris vs Timnas Slovakia di 16 besar Euro 2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Arena AufSchalke, Gelsenkirchen, Jerman, Minggu (30/6/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 0-1 untuk The Falcons.

Gol bagi Slovakia dicetak oleh Ivan Schranz (25’). Itu merupakan gol ketiganya di Euro 2024 dan menyamai koleksi Georges Mikhautadze dan Jamal Musiala sebagai top skorer.

Ivan Schranz membuka skor di laga Timnas Inggris vs Timnas Slovakia 0-1 (Foto: Reuters/Lee Smith)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Umpan silang David Hancko yang langsung mengarah ke gawang Inggris tak dapat dijangkau rekannya, sehingga Slovakia gagal mendapatkan gol pada menit keempat. Sementara pada menit ke sembilan tendangan Kieran Trippier melambung meski tak mendapatkan penjagaan.

Memasuki menit ke-20, Inggris terus mencoba mengembangkan dan membuat beberapa pelanggaran keras yang berujung kartu kuning. Pada menit ke-24, Kobbie Mainoo mendapatkan peluang bagus tetapi tendangan kerasnya dari luar kotak penalti membuat timnya gagal mendapatkan gol.

Tampil menyerang justru menjadi kerugian besar bagi Inggris, setelah Schranz berhasil membawa Slovakia memimpin pada menit 25 usai memanfaatkan umpan terobosan David Strelec. Serangan-serangan yang dibangun Inggris mampu dihentikan para pemain Slovakia sehingga skor masih belum berubah hingga laga memasuki menit 40.

Menjelang akhir babak pertama, tendangan Bukayo Saka dan Kobbie Mainoo masih bisa di blok oleh kiper Dubravka. Alhasil, Slovakia menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0.

Halaman:
1 2
      
