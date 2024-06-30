Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Susunan Pemain Timnas Inggris vs Timnas Slovakia di 16 Besar Euro 2024: Three Lions Ubah Komposisi!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |22:21 WIB
Susunan Pemain Timnas Inggris vs Timnas Slovakia di 16 Besar Euro 2024: <i>Three Lions</i> Ubah Komposisi!
Timnas Inggris bersiap menghadapi Timnas Slovakia di Euro 2024 (Foto: UEFA)
A
A
A

GELSENKIRCHEN – Susunan pemain Timnas Inggris vs Timnas Slovakia di 16 besar Euro 2024 sudah diketahui. Duel itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Arena AufSchalke, Gelsenkirchen, Jerman, Minggu (30/6/2024) pukul 23.00 WIB.

Tim Tiga Singa memiliki peluang besar untuk menembus babak perempat final Euro 2024. Sebab dalam enam pertemuan dengan Slovakia, Inggris sukses meraih lima kemenangan dan satu hasil imbang.

Timnas Inggris vs Timnas Slovenia (Foto: Reuters/Lee Smith)

Sementara di babak 16 besar Euro 2024, Gareth Southgate tetap mempercayakan Jordan Pickford untuk mengawal gawang Inggris. Kyle Walker, Kieran Trippier, John Stones, dan Marc Guehi pun ditugaskan untuk membantu kiper Everton itu dari serangan-serangan pemain Slovakia.

Kemudian Kobbie Mainoo dan Declan Rice bakal bertugas menjaga lini tengah dan bertahan. Sedangkan Bukayo Saka, Jude Bellingham, dan Phil Foden bakal membantu Harry Kane untuk mencetak gol di pertandingan kali ini.

Sementara di kubu Slovakia, Martin Dubravka akan berjuang keras menggagalkan setiap serangan yang mengarah ke gawangnya. Kiper Newcastle United itu bakal dibantu oleh David Hancko, Milan Skriniar, Denis Vavro, dan Peter Pekarik di jantung pertahan Slovakia.

Halaman:
1 2
      
