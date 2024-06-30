5 Alasan Timnas Indonesia U-16 Permalukan Timnas Australia U-16 di Semifinal Piala AFF U-16 2024, Nomor 1 Bikin Nova Arianto Optimis

ADA 5 alasan Timnas Indonesia U-16 bakal permalukan Timnas Australia U-16 di semifinal Piala AFF U-16 2024. Ya, berbagai faktor mengarahkan Timnas Indonesia U-16 mampu memenangkan laga yang digelar di Stadion Manahan, Solo pada Senin 1 Juli 2024 pukul 19.30 WIB tersebut.

Timnas Indonesia U-16 yang merupakan juara Grup A dipastikan berjumpa juara Grup C yang dikuasai Australia U-16. Untuk mencapai semifinal, Australia U-16 mampu mengalahkan Malaysia (2-0), Timor Leste (12-0), dan menahan Thailand (0-0).

Dengan performa apik itu jelas Australia U-16 adalah lawan yang berat untuk Timnas Indonesia U-16. Namun, seperti yang dikatakan sebelumnya, Garuda Asia pun memiliki kans yang besar untuk menang. Lantas apa saja faktornya?

Berikut 5 Alasan Timnas Indonesia U-16 Permalukan Timnas Australia U-16 di Semifinal Piala AFF U-16 2024:

5. Bertekad Pertahankan Juara Bertahan





Timnas Indonesia U-16 berstatus juara bertahan. Pada edisi Piala AFF U-16 2022, Garuda Asia menjadi juara usai menang 1-0 atas Vietnam di final yang juga berlangsung di Indonesia.

Total Timnas Indonesia U-16 sudah mengoleksi dua gelar juara Piala AFF U-16. Tentu Nova Arianto mau menambah koleksi gelar Timnas Indonesia U-16, karena itu Garuda Asia akan bermain maksimal demi bisa mempertahankan gelar juara.

4. Faktor Nova Arianto





Nova Arianto menjadi faktor kunci apiknya permainan Timnas Indonesia U-16 di Piala AFF U-16 2024. Meski baru ditunjuk untuk menangani Garuda Asia, ia nyatanya mampu membuat tim yang sangat apik.

Tentunya hal itu tak lepas dari peran Shin Tae-yong. Sebab Nova Arianto sebelumnya merupakan tangan kanan STY di Timnas Indonesia senior.