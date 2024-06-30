Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Indonesia U-16 vs Timnas Australia U-16 di Semifinal Piala AFF U-16 2024

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |13:35 WIB
Jadwal Timnas Indonesia U-16 vs Timnas Australia U-16 di Semifinal Piala AFF U-16 2024
Jadwal Timnas Indonesia U-16 vs Australia U-16 di Piala AFF U-16 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-16 vs Timnas Australia U-16 di semifinal Piala AFF U-16 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang dimainkan di Stadion Manahan, Solo, Indonesia tersebut menjadi upaya pasukan Nova Arianto untuk merebut tiket final dan berusaha mempertahankan status juara bertahan.

Ya, Timnas Indonesia U-16 merupakan juara bertahan lantaran mampu menjadi juara di edisi Piala AFF U-16 2022 yang kala itu juga berlangsung di Indonesia. Kini tim berjuluk Garuda Asia itu akan berusaha merebut gelar ketiga mereka di turnamen Piala AFF U-16 tersebut.

Sejauh ini, upaya untuk merebut gelar ketiga Piala AFF U-16 tersebut pun berjalan manis. Timnas Indonesia U-16 melaju ke semifinal usai meraih hasil sempurna di Grup A.

Timnas Indonesia U-16 mampu melibas ketiga laga dengan kemenangan. Tepatnya menang saat melawan Singapura (3-0), lalu Filipina (3-0), dan Laos (6-1).

Dengan mengoleksi 9 poin itulah, Garuda Asia pun berhak melaju ke semifinal Piala AFF U-16 2024. Pada babak empat besar itu, Timnas Indonesia U-16 akan melawan Australia yang berstatus juara Grup C.

Timnas Indonesia U-16

Australia U-16 sendiri merebut dua kemenangan dan satu imbang di fase grup. Tim yang berhasil membuat Australia U-16 tertahan adalah Thailand U-16 yang juga tak kalah kuat.

Thailand U-16 bahkan berhasil lolos ke semifinal dengan status runner-up terbaik usai finis kedua di Grup C dengan 7 poin. Thailand U-16 pun akan melawan Vietnam U-16 di semifinal lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/51/3030427/media-vietnam-sebut-timnas-indonesia-u-16-sombong-usai-bantai-vietnam-5-0-di-piala-aff-u-16-2024-eRKn82qLEL.jpg
Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia U-16 Sombong Usai Bantai Vietnam 5-0 di Piala AFF U-16 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/51/3029947/masyarakat-vietnam-emosi-timnas-indonesia-u-16-permalukan-timnas-vietnam-5-0-di-piala-aff-u-16-2024-A2YFr5vhX4.jpg
Masyarakat Vietnam Emosi Timnas Indonesia U-16 Permalukan Timnas Vietnam 5-0 di Piala AFF U-16 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/51/3029728/erick-thohir-bangga-zahaby-gholy-jadi-pemain-terbaik-di-piala-aff-u-16-2024-bHmsi0JlD6.jpg
Erick Thohir Bangga Zahaby Gholy Jadi Pemain Terbaik di Piala AFF U-16 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/51/3029662/erick-thohir-sampaikan-pesan-untuk-timnas-indonesia-u-16-usai-raih-peringkat-3-piala-aff-u-16-2024-5OTFqyK3J0.jpg
Erick Thohir Sampaikan Pesan untuk Timnas Indonesia U-16 Usai Raih Peringkat 3 Piala AFF U-16 2024
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/07/51/1629643/predator-group-dan-pro-billiard-center-jalin-kemitraan-strategis-indonesia-jadi-tuan-rumah-kejuaraan-dunia-biliar-wpv.webp
Predator Group dan Pro Billiard Center Jalin Kemitraan Strategis, Indonesia Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Biliar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/27/bek_timnas_indonesia_sandy_walsh_foto_pssi.jpg
Sandy Walsh On Fire! Robek Gawang Arab Saudi Lagi?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement