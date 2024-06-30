Jadwal Timnas Indonesia U-16 vs Timnas Australia U-16 di Semifinal Piala AFF U-16 2024

JADWAL Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-16 vs Timnas Australia U-16 di semifinal Piala AFF U-16 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang dimainkan di Stadion Manahan, Solo, Indonesia tersebut menjadi upaya pasukan Nova Arianto untuk merebut tiket final dan berusaha mempertahankan status juara bertahan.

Ya, Timnas Indonesia U-16 merupakan juara bertahan lantaran mampu menjadi juara di edisi Piala AFF U-16 2022 yang kala itu juga berlangsung di Indonesia. Kini tim berjuluk Garuda Asia itu akan berusaha merebut gelar ketiga mereka di turnamen Piala AFF U-16 tersebut.

Sejauh ini, upaya untuk merebut gelar ketiga Piala AFF U-16 tersebut pun berjalan manis. Timnas Indonesia U-16 melaju ke semifinal usai meraih hasil sempurna di Grup A.

Timnas Indonesia U-16 mampu melibas ketiga laga dengan kemenangan. Tepatnya menang saat melawan Singapura (3-0), lalu Filipina (3-0), dan Laos (6-1).

Dengan mengoleksi 9 poin itulah, Garuda Asia pun berhak melaju ke semifinal Piala AFF U-16 2024. Pada babak empat besar itu, Timnas Indonesia U-16 akan melawan Australia yang berstatus juara Grup C.

Australia U-16 sendiri merebut dua kemenangan dan satu imbang di fase grup. Tim yang berhasil membuat Australia U-16 tertahan adalah Thailand U-16 yang juga tak kalah kuat.

Thailand U-16 bahkan berhasil lolos ke semifinal dengan status runner-up terbaik usai finis kedua di Grup C dengan 7 poin. Thailand U-16 pun akan melawan Vietnam U-16 di semifinal lainnya.