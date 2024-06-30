Kisah Timnas Indonesia U-16 Permalukan Timnas Australia U-16 di Semifinal Piala AFF U-16 2013: Terulang di Edisi 2024?

Asnawi Mangkualam membawa Timnas Indonesia U-16 menang atas Timnas Australia U-16 di semifinal Piala AFF U-16 2013. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

KISAH Timnas Indonesia U-16 yang mempermalukan Timnas Australia U-16 di semifinal Piala AFF U-16 2013 akan diulas Okezone. Sebelum membahas keberhasilan Timnas Indonesia U-16 menang atas Timnas Australia U-16 di semifinal Piala AFF U-16 2013, ada baiknya membahas kondisi skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-16- di Piala AFF U-16 2024.

Timnas Indonesia U-16 asuhan Nova Arianto akan menantang Timnas Australia U-16 di semifinal Piala AFF U-16 2024 yang dilangsungkan di Stadion Manahan, Solo, Senin 1 Juli 2024 pukul 19.30 WIB.

(Timnas Indonesia U-16 akan menghadapi Australia U-16 di semifinal Piala AFF U-16 2024. (Foto: PSSI)

Australia U-16 merupakan lawan kuat pertama yang dihadapi Timnas Indonesia U-16, mengingat di fase grup Mierza Firjatullah dan kawan-kawan hanya dihadapkan tim semenjana di level kelompok umur (Filipina U-16, Singapura U-16 dan Laos U-16). Timnas Australia U-16 pun menunjukan kemapanan mereka di fase grup.

Setelah bermain 0-0 dengan Thailand U-16, Australia U-16 menang 2-0 atas Malaysia U-16 serta menghajar Timor Leste U-16 dengan skor 12-0! Alhasil, Timnas Australia U-16 lolos ke semifinal Piala AFF U-16 2024 sebagai juara Grup C dan akan menantang kampiun Grup A, Timnas Indonesia U-16.

Dalam sejarahnya, Timnas Indonesia U-16 sudah tiga kali bertemu Timnas Australia U-16 di ajang Piala AFF U-16. Dari tiga pertemuan itu, Timnas Indonesia U-16 kalah dua kali dan cuma menang sekali.

Dua kekalahan dialami Timnas Indonesia U-16 saat dihajar 0-6 di Piala AFF U-16 2008, dan ketika dipermalukan 3-7 di fase grup Piala AFF U-16 2017. Satu-satunya kemenangan disabet Timnas Indonesia U-16 atas Australia U-16 di semifinal Piala AFF U-16 2013.