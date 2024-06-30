Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-16 vs Timnas Australia U-16 di Semifinal Piala AFF U-16 2024

Timnas Indonesia U-16 akan menghadapi Australia U-16 di Semifinal Piala AFF U-16 2024 (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-16 vs Timnas Australia U-16 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Kedua tim akan saling berhadapan pada babak 16 besar Piala AFF U-16 2024.

Pertandingan Timnas Indonesia U-16 vs Australia U-16 akan berlangsung di Stadion Manahan, Senin 1 Juli 2024. Laga dijadwalkan bakal berlangsung pukul 19.30 WIB.

Skuad Garuda Asia diharapkan tidak terbebani di babak semifinal. Pelatih Nova Arianto sendiri ingin timnya bermain lepas tanpa memikirkan peluang juara.

"Sekali lagi dari awal sudah bicara ya. Jadi, fokus dan target kami sebenarnya itu bukan juara,” ujar Nova di Stadion Manahan, Kota Solo, dikutip Jumat (28/6/2024).

“Sebab, menjadi juara itu target kami ke sekian lah. Saya bilang bagaimana pemain bisa berproses di setiap pertandingannya," imbuh asisten Shin Tae-yong tersebut.