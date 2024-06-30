Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-16 vs Timnas Australia U-16 di Semifinal Piala AFF U-16 2024

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |07:27 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-16 vs Timnas Australia U-16 di Semifinal Piala AFF U-16 2024
Timnas Indonesia U-16 akan menghadapi Australia U-16 di Semifinal Piala AFF U-16 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-16 vs Timnas Australia U-16 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Kedua tim akan saling berhadapan pada babak 16 besar Piala AFF U-16 2024.

Pertandingan Timnas Indonesia U-16 vs Australia U-16 akan berlangsung di Stadion Manahan, Senin 1 Juli 2024. Laga dijadwalkan bakal berlangsung pukul 19.30 WIB.

Skuad Garuda Asia diharapkan tidak terbebani di babak semifinal. Pelatih Nova Arianto sendiri ingin timnya bermain lepas tanpa memikirkan peluang juara.

"Sekali lagi dari awal sudah bicara ya. Jadi, fokus dan target kami sebenarnya itu bukan juara,” ujar Nova di Stadion Manahan, Kota Solo, dikutip Jumat (28/6/2024).

 BACA JUGA:

“Sebab, menjadi juara itu target kami ke sekian lah. Saya bilang bagaimana pemain bisa berproses di setiap pertandingannya," imbuh asisten Shin Tae-yong tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/07/11/1629585/protes-soal-wasit-kuwait-ditolak-afc-sekjen-pssi-yunus-nusi-semoga-netral-xqi.jpg
Protes Soal Wasit Kuwait Ditolak AFC, Sekjen PSSI Yunus Nusi: Semoga Netral
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/04/kiper_timnas_indonesia_maarten_paes.jpg
Maarten Paes Bikin Arab Saudi Frustrasi Lagi? Statistik sang Kiper Bikin Ngeri!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement