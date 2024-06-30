Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nama Maarten Paes Tak Kunjung Tertera di Sidang CAS hingga Oktober 2024!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |02:55 WIB
Nama Maarten Paes Tak Kunjung Tertera di Sidang CAS hingga Oktober 2024!
Maarten Paes sudah resmi jadi WNI. (Foto: FC Dallas)
A
A
A

NAMA Maarten Paes tak kunjung tertera di sidang CAS hingga Oktober 2024. Dengan begitu, apakah Maarten Paes belum bisa membela Timnas Indonesia dalam waktu dekat?

Diketahui, Paes sudah resmi dinaturalisasi sejak akhir April 2024. Sosok penjaga gawang FC Dallas itu sejatinya sangat dibutuhkan demi membuat Timnas Indonesia makin tangguh.

Maarten Paes

Tetapi, usai resmi dinaturalisasi, Paes belum bisa langsung membela Timnas Indonesia. Penyebabnya, Maarten Paes dinilai melanggar persyaratan artikel 9 ayat 2 peraturan FIFA soal pergantian asosiasi.

Dalam aturan itu, berbunyi seseorang bisa berganti tim nasional jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela sang tim nasional pertama, baik di level junior maupun senior, dalam pertandingan resmi. Sang pemain juga wajib lebih dari tiga tahun tidak membela sang tim nasional, plus tidak mempunyai caps lebih dari tiga kali.

Maarten Paes pun diketahui sudah membela Timnas Belanda U-21 di Kualifikasi Piala Eropa U-21 2021 pada 15 November 2020 di usia 22 tahun, atau melebihi batas usia yang telah ditentukan. Meski begitu, bukan berarti tak ada celah yang bisa dimanfaatkan.

Kini, PSSI pun sedang berjuang membuat Paes bisa membela Timnas Indonesia. Maarten Paes pun harus melewati sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) lebih dahulu.

Tetapi, dalam daftar sidang terbaru yang dirilis CAS, belum ada nama Maarten Paes yang tertera. Setidaknya, hal ini terlihat untuk jadwal sidang hingga Oktober 2024.

Topik Artikel :
Sepakbola PSSI CAS Maarten Paes
