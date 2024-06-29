Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Tangan Kanan Shin Tae-yong Sebut Dukungan Suporter Jadi Modal Timnas Indonesia di Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 29 Juni 2024 |20:03 WIB
Tangan Kanan Shin Tae-yong Sebut Dukungan Suporter Jadi Modal Timnas Indonesia di Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Dukungan suporter akan jadi motivasi dan modal menatap Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
JAKARTA – Tangan kanan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Choi In-cheol mengatakan, dukungan suporter menjadi modal di round tiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, mereka ingin membalas dukungan tersebut.

Timnas Indonesia berhasil melaju ke round tiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pencapain tersebut didapatkan usai menjadi runner-up Grup F putaran kedua dengan mengumpulkan 10 poin dari enam laga.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Irak (Foto: Okezone/Heru Haryono)

Sementara di babak tiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia menempati Grup C bersama Timnas Jepang, Timnas Australia, Timnas Arab Saudi, Timnas China, dan Timnas Bahrain. Tiga tim yang disebut pertama menjadi unggulan karena paling sering tampil di ajang empat tahunan tersebut.

Melihat hasil undian, Choi memprediksi Timnas Indonesia tak akan mudah mendapatkan hasil imbang tetapi akan berusaha untuk terus maju. Ia mengatakan dengan jarak persiapan yang panjang Timnas Indonesia akan berusaha membuat suporter merasa bangga.

"Hasil imbang yang sulit memang sudah diperkirakan dan saat ini, kami hanya ingin fokus untuk menjaga momentum dan terus melaju,” kata Choi dikutip dari laman resmi AFC, Sabtu (29/6/2024).

"Kami sekarang memiliki cukup banyak waktu untuk mempersiapkan diri sebelum pertandingan dimulai dan akan mencoba mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk memberikan lebih banyak alasan kepada para penggemar kami untuk merasa bangga dengan tim mereka,” imbuh pria asal Korea Selatan itu.

