Alasan Persija Jakarta Tunjuk Carlos Pena sebagai Suksesor Thomas Doll

ALASAN Persija Jakarta tunjuk Carlos Pena sebagai suksesor Thomas Doll terungkap. Direktur Utama Persija Jakarta, Ambono Januarianto, mengakui bahwa pihak Persija memilih pelatih asal Spanyol itu setelah pertimbangan yang mendalam.

Sebagaimana diketahui, Persija resmi menunjuk Pena sebagai pelatih anyar mereka untuk mengarungi Liga 1 2024-2025. Eks pelatih Ratchaburi FC itu dikontrak selama satu musim dan ada opsi perpanjangan jika sukses memenuhi target yang diberikan Macan Kemayoran -julukan Persija.

Dipilihnya Pena sebagai pengganti Thomas Doll cukup menyita perhatian. Pasalnya, pelatih asal Spanyol itu bisa dibilang hanya memiliki pengalaman yang minim. Tapi, Ambono memberikan penjelasan mengenai hal tersebut.

“Tentunya kita mempunyai pertimbangan cukup mendalam dan ini bukan keputusan yang gampang. Jangan bandingkan namanya seperti nama besar Thomas Doll dengan coach Carlos Pena,” kata Ambono kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Sabtu 29 Juni 2024.

“Kalau kita bicara Thomas Doll umur sudah di atas 50 tahun ya tentunya dia pengalamannya banyak sekali. Carlos Pena umur 40, ya tentunya pengalamannya kalah gitu, tapi saya ingin. Pengalaman itu bagus, tapi kalau sudah lama, itu lama-lama jadi pengulangan. Jangan sampai pengalaman itu jadi pengulangan,” sambungnya.