Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Takkan Penuhi Kuota, Persija Jakarta Hanya Pakai 6 Pemain Asing di Liga 1 2024-2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 29 Juni 2024 |21:06 WIB
Takkan Penuhi Kuota, Persija Jakarta Hanya Pakai 6 Pemain Asing di Liga 1 2024-2025
Persija Jakarta tak akan memenuhi kuota pemain asing di Liga 1 2024-2025 (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
A
A
A

DEPOK Persija Jakarta tidak akan memenuhi kuota delapan pemain asing pada Liga 1 2024-2025. Melainkan, tim berjuluk Macan Kemayoran itu hanya akan memakai enam legiun asing musim depan.

Sebagaimana diketahui, PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) telah menetapkan regulasi penggunaan delapan asing di Liga 1 2024-2025. Hal itu telah ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 26 Juni.

Marko Simic

Terkait pemain asing, Direktur Utama Persija Jakarta, Ambono Janurianto, masih akan membicarakan soal komposisinya dengan pelatih Carlos Pena. Namun, ia menjelaskan klub kemungkinan hanya akan memakai enam pemain asing saja.

Hal itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, hanya akan ada enam pemain asing saja yang boleh bermain dalam satu lapangan. Karena itu, Persija lebih memilih untuk memakai sesuai ketentuan tersebut.

“Untuk pemain asing nanti akan kami bicarakan lagi,” kata Ambono kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (29/6/2024).

“Tapi saat ini karena ada peraturan delapan pemain asing, tapi hanya enam pemain yang boleh bermain di lapangan. Jadi kami mungkin hanya mempunyai enam pemain asing,” jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/06/51/1629169/premier-padel-2025-milan-p1-duel-panas-para-bintang-dunia-live-di-vision-ote.webp
Premier Padel 2025 Milan P1: Duel Panas Para Bintang Dunia, Live di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/03/facundo_garces.jpg
FIFA Bocorkan ke Publik Bukti Pemalsuan Dokumen Naturalisasi 7 Pemain Malaysia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement