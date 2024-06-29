Takkan Penuhi Kuota, Persija Jakarta Hanya Pakai 6 Pemain Asing di Liga 1 2024-2025

Persija Jakarta tak akan memenuhi kuota pemain asing di Liga 1 2024-2025 (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)

DEPOK – Persija Jakarta tidak akan memenuhi kuota delapan pemain asing pada Liga 1 2024-2025. Melainkan, tim berjuluk Macan Kemayoran itu hanya akan memakai enam legiun asing musim depan.

Sebagaimana diketahui, PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) telah menetapkan regulasi penggunaan delapan asing di Liga 1 2024-2025. Hal itu telah ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 26 Juni.

Terkait pemain asing, Direktur Utama Persija Jakarta, Ambono Janurianto, masih akan membicarakan soal komposisinya dengan pelatih Carlos Pena. Namun, ia menjelaskan klub kemungkinan hanya akan memakai enam pemain asing saja.

Hal itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, hanya akan ada enam pemain asing saja yang boleh bermain dalam satu lapangan. Karena itu, Persija lebih memilih untuk memakai sesuai ketentuan tersebut.

“Untuk pemain asing nanti akan kami bicarakan lagi,” kata Ambono kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (29/6/2024).

“Tapi saat ini karena ada peraturan delapan pemain asing, tapi hanya enam pemain yang boleh bermain di lapangan. Jadi kami mungkin hanya mempunyai enam pemain asing,” jelasnya.