Selamat, Bek Timnas Indonesia Shayne Pattynama Resmi Bertunangan!

KABAR bahagia datang dari bek Timnas Indonesia, Shayne Pattynama, yang resmi bertunangan dengan kekasihnya, Mina. Ia membagikan momen bahagia itu di akun Instagram pribadinya (@s.pattynama).

“Pesta pertunangan yang luar biasa,” tulis Shayne dalam unggahan Instastory-nya, dikutip pada Minggu (23/6/2024).

Mina juga berbagi momen spesial dengan Shayne melalui akun Instagram pribadinya (@x.m.m.8). Keduanya terlihat sangat bahagia dalam foto-foto pesta pertunangan itu.

“Pesta (pertunangan) kami sangat luar biasa,” ujar Mina.

Dalam foto-foto itu, terlihat pula keduanya sama-sama memamerkan cincin yang dikenakan di jari manis. Shayne menggunakan jas berkelir krem keputihan, sedangkan Mina mengenakan gaun merah muda.