KABAR bahagia datang dari bek Timnas Indonesia, Shayne Pattynama, yang resmi bertunangan dengan kekasihnya, Mina. Ia membagikan momen bahagia itu di akun Instagram pribadinya (@s.pattynama).
“Pesta pertunangan yang luar biasa,” tulis Shayne dalam unggahan Instastory-nya, dikutip pada Minggu (23/6/2024).
Mina juga berbagi momen spesial dengan Shayne melalui akun Instagram pribadinya (@x.m.m.8). Keduanya terlihat sangat bahagia dalam foto-foto pesta pertunangan itu.
“Pesta (pertunangan) kami sangat luar biasa,” ujar Mina.
Dalam foto-foto itu, terlihat pula keduanya sama-sama memamerkan cincin yang dikenakan di jari manis. Shayne menggunakan jas berkelir krem keputihan, sedangkan Mina mengenakan gaun merah muda.