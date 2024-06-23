Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Selamat, Bek Timnas Indonesia Shayne Pattynama Resmi Bertunangan!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |19:33 WIB
Selamat, Bek Timnas Indonesia Shayne Pattynama Resmi Bertunangan!
Shayne Pattynama resmi bertunangan dengan sang kekasih (Foto: Instagram/@s.pattynama)
A
A
A

KABAR bahagia datang dari bek Timnas Indonesia, Shayne Pattynama, yang resmi bertunangan dengan kekasihnya, Mina. Ia membagikan momen bahagia itu di akun Instagram pribadinya (@s.pattynama).

“Pesta pertunangan yang luar biasa,” tulis Shayne dalam unggahan Instastory-nya, dikutip pada Minggu (23/6/2024).

Shayne Pattynama

Mina juga berbagi momen spesial dengan Shayne melalui akun Instagram pribadinya (@x.m.m.8). Keduanya terlihat sangat bahagia dalam foto-foto pesta pertunangan itu.

“Pesta (pertunangan) kami sangat luar biasa,” ujar Mina.

Dalam foto-foto itu, terlihat pula keduanya sama-sama memamerkan cincin yang dikenakan di jari manis. Shayne menggunakan jas berkelir krem keputihan, sedangkan Mina mengenakan gaun merah muda.

