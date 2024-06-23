Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sudah 3 Gol Romelu Lukaku Dianulir, Kevin De Bruyne Tak Percaya Rekannya Alami Kesialan di Euro 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |12:10 WIB
Sudah 3 Gol Romelu Lukaku Dianulir, Kevin De Bruyne Tak Percaya Rekannya Alami Kesialan di Euro 2024
Pemain Timnas Belgia, Romelu Lukaku. (Foto: Reuters)
A
A
A

COLOGNE - Striker Tim Nasional (Timnas) Belgia, Romelu Lukaku disebut-sebut tengah mengalami kesialan di Euro 2024 lantaran sudah tiga golnya selalu dianulir oleh wasit. Namun, menurut gelandang Timnas Belgia, Kevin De Bruyne, ia percaya itu bukan kesialan karena secara garis besar Lukaku bermain baik.

Dalam laga yang berlangsung di Cologne Stadium, Jerman, Minggu (23/6/2024) dini hari WIB, The Red Devils -julukan Timnas Belgia- sukses menyikat Rumania 2-0 setelah sebelumnya kalah 0-1 dari Slovakia di laga lembuka Grup E. Gol cepat Youri Tielemans pada menit kedua dan gol De Bruyne pada menit 79 menjadi pembeda.

Namun sebenarnya Belgia bisa menang 3-0 atas Triicolor -julukan Timnas Rumania. Sebab, pada menit 64, Lukaku sempat mencetak gol tetapi dianulir oleh wasit karena ujung kakinya berada dalam posisi offside saat mengejar umpan terobosan De Bruyne.

Ini menjadi kali ketiga gol Big Rom -sapaan Lukaku- dianulir di Piala Eropa 2024 setelah sebelumnya dua golnya juga dibatalkan oleh VAR dalam laga kontra Slovakia. Padahal, jika semua golnya disahkan saat ini dia ada di puncak daftar top skorer.

Romelu Lukaku

Kendati demikian, De Bruyne memberikan pembelaan kepada Lukaku. Menurutnya, penyerang Chelsea yang dipinjamkan ke AS Roma musim lalu itu tampil apik saat melawan Rumania dan tidak egois karena memberikan assist untuk gol pembuka dari Tielemans.

"Romelu tampil hebat hari ini. Dia sangat tidak egois, seperti yang Anda lihat saat dia memberikan umpan kepada Youri, tapi bagi saya dia menjalani turnamen yang hebat," kata De Bruyne dilansir dari laman resmi UEFA, Minggu (23/6/2024).

Lebih lanjut, De Bruyne menceritakan soal golnya ke gawang Rumania yang berasal dari umpan sang kiper, Koen Casteels. Kata dia, gol tersebut lahir dari salam satu skema tendangan gawang yang mereka lakukan dalam latihan ketika sedang ditekan oleh lawan.

Halaman:
1 2
      
