5 Pitch Invader Ganggu Laga Turki vs Portugal demi Selfie Bersama Cristiano Ronaldo, Roberto Martinez Pertanyakan Keamanan Euro 2024

SETIDAKNYA ada lima pitch invader alias penonton yang masuk ke lapangan dalam laga Tim Nasional (Timnas) Turki vs Portugal di Euro 2024. Kelima pemain itu kompak mengincar megabintang Timnas Portugal, yakni Cristiano Ronaldo.

Seperti yang diketahui, laga Turki vs Portugal merupakan matchday kedua Grup F Euro 2024 yang berlangsung di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund, Jerman, pada Sabtu 22 Juni 2024. Dalam laga tersebut, Portugal menang dengan skor 3-0.

Pertandingan berlangsung sangat ketat, hanya saja beberapa kali laga dihentikan sementara karena ada suporter yang memaksa masuk ke lapangan. Setidaknya ada lima pitch invader yang masuk saat laga berlangsung, dan satu lagi ketika pertandingan sudah usai.

Menariknya, semua pitch invader itu kompak mengincar Ronaldo. Namun, hanya satu saja yang berhasil mendapatkan selfie dengan CR7.

Satu-satunya yang mendapatkan selfie itu adalah seorang anak kecil yang justru diterima hangat oleh Ronaldo. Pemain Al Nassr itu bahkan berpose agar selfie-nya semakin bagus.

Kendati demikian, setelahnya ada banyak yang mengikuti aksi tersebut dan menganggu jalannya laga. Beberapa orang mampu dihentikan oleh pihak keamanan. Ada juga yang berhasil mendekati Ronaldo, namun CR7 tampak menolak.

Sebelumnya, hal serupa juga terjadi di sesi latihan terbuka Timnas Portugal jelang Euro 2024. Banyak pitch invader yang mengincar Ronaldo hanya untuk sekadar selfie.