Hasil Timnas Turki vs Portugal di Euro 2024: Menang 3-0, Cristiano Ronaldo dkk ke 16 Besar

TIMNAS Portugal melanjutkan tren positif kala menghadapi Turki di laga kedua Grup F Euro 2024. Bermain di Signal Iduna Park, Sabtu (22/6/2024) malam WIB, pasukan Roberto Martinez menang telak tiga gol tanpa balas.

Kemenangan ini sekaligus membawa Cristiano Ronaldo dan rekan-rekan memastikan diri ke babak 16 besar. Sementara itu, satu tiket lainnya masih akan ditentukan pada laga pamungkas grup.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Babak pertama baru berjalan satu menit, tetapi Portugal langsung memberikan ancaman ke gawang Turki. Sayangnya, tendangan voli Cristiano Ronaldo masih dengan mudah diamankan kiper Ay-Yıldızlılar -julukan Timnas Turki, Altay Bayindir.

Turki hampir memimpin terlebih dahulu pada menit kelima usai Kerem Akturkogl menerima umpan silang yang mengarah langsung ke depan gawang, tetapi salah satu pemain bertahan Portugal berhasil mengganggunya dan tak ada gol yang tercipta. Sementara pada menit ke-21, Bernardo Silva berhasil membawa Seleccao das Quinas -julukan Timnas Portugal- memimpin usai memanfaatkan umpan silang dan dengan mudah melepaskan tendangan tanpa adanya penjagaan.

Sementara pada menit ke-28, Samet Akaydin mencoba mengirimkan umpan kepada Altay Bayindir usai memanfaatkan kesalahan Joao Cancelo dalam membangun serangan. Namun, Altay Bayindir yang meninggalkan gawangnya justru membuat bola umpan dari Samet Akaydin justru masuk ke dalam gawang dan membuat Turki tertinggal 0-2 dari Portugal.

Sedangkan pada menit ke-31 Turki mendapatkan peluang untuk memperkecil ketertinggalan, tetapi tendangan Kerem Akturkoglu masih bisa di blok kiper Portugal, Diogo Costa. Umpan terobosan dari Joao Cancelo pada menit ke-35 gagal dimaksimalkan Bruno Fernandes, meski berada di dalam kotak penalti tetapi tendangan kaki kananya justru melambung tinggi.

Pada menit ke-41, Diogo Costa melakukan penyelamatan cemerlang untuk menghentikan tendangan jarak jauh Orkun Kokcu dan membuat Portugal masih tetap memimpin. Hingga babak pertama selesai, Turki kesulitan untuk menembus pertahan Portugal dan membuat skor 2-0 tetap bertahan.