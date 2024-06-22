Hasil Timnas Georgia vs Timnas Republik Ceko di Euro 2024: Sengit, Laga Berakhir 1-1





HAMBURG – Hasil Timnas Georgia vs Timnas Republik Ceko di Euro 2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Volkspark, Hamburg, Jerman, Sabtu (22/6/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

Gol bagi Georgia disumbangkan Georges Mikautadze lewat titik penalti (45+3’). Sementara itu, satu gol Republik Ceko dicetak oleh Patrik Schick (59’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Georgia dan Ceko langsung bermain lepas sejak awal babak pertama. Oleh dikarenakan kedua tim menampilkan intensitas tinggi dalam laga itu.

Pertahanan Timnas Republik Ceko mulai mendominasi permainan dalam laga itu. Hal tersebut dengan mereka terus menggempur pertahanan Georgia.

Tim asuhan Willy Sagnol pun hanya mengandalkan serangan balik saja untuk sebagai perlawanan. Namun, serangan tim itu pun cukup merepotkan pertahanan Timnas Republik Ceko

Timnas Georgia malah dapat unggul lebih dahulu atas Republik Ceko lewat sepakan penalti Mikautadze pada menit ke-45+3.Tim itu pun sementara waktu unggul 1-0 atas Republik Ceko pada babak pertama.

Babak Kedua

Tim asuhan Ivan Hasek akhirnya dapat menyamakan kedudukan melawan Hungaria. Kepastian itu usai Schick dapat mencetak gol ke gawang lawan pada menit ke-59.