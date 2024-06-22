Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Georgia vs Timnas Republik Ceko di Euro 2024: Sengit, Laga Berakhir 1-1

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |22:01 WIB
Hasil Timnas Georgia vs Timnas Republik Ceko di Euro 2024: Sengit, Laga Berakhir 1-1
Laga Timnas Georgia vs Timnas Republik Ceko di Euro 2024 berakhir 1-1 (Foto: Reuters/Lisi Niesner)
A
A
A


HAMBURG – Hasil Timnas Georgia vs Timnas Republik Ceko di Euro 2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Volkspark, Hamburg, Jerman, Sabtu (22/6/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

Gol bagi Georgia disumbangkan Georges Mikautadze lewat titik penalti (45+3’). Sementara itu, satu gol Republik Ceko dicetak oleh Patrik Schick (59’).

Penalti Georges Mikautadze membawa Timnas Georgia memimpin 1-0 atas Timnas Republik Ceko (Foto: Reuters/Lisi Niesner)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Georgia dan Ceko langsung bermain lepas sejak awal babak pertama. Oleh dikarenakan kedua tim menampilkan intensitas tinggi dalam laga itu.

Pertahanan Timnas Republik Ceko mulai mendominasi permainan dalam laga itu. Hal tersebut dengan mereka terus menggempur pertahanan Georgia.

Tim asuhan Willy Sagnol pun hanya mengandalkan serangan balik saja untuk sebagai perlawanan. Namun, serangan tim itu pun cukup merepotkan pertahanan Timnas Republik Ceko

Timnas Georgia malah dapat unggul lebih dahulu atas Republik Ceko lewat sepakan penalti Mikautadze pada menit ke-45+3.Tim itu pun sementara waktu unggul 1-0 atas Republik Ceko pada babak pertama.

Babak Kedua

Tim asuhan Ivan Hasek akhirnya dapat menyamakan kedudukan melawan Hungaria. Kepastian itu usai Schick dapat mencetak gol ke gawang lawan pada menit ke-59.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/51/3098795/kaleidoskop-2024-superioritas-timnas-spanyol-di-euro-2024-sabet-gelar-juara-hingga-pecahkan-sederet-rekor-gila-VAcAsXNwfl.jpg
Kaleidoskop 2024: Superioritas Timnas Spanyol di Euro 2024, Sabet Gelar Juara hingga Pecahkan Sederet Rekor Gila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036389/sikap-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-jadi-bahan-perbandingan-dengan-lionel-messi-kena-serang-Glun8ZFebC.jpg
Sikap Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Jadi Bahan Perbandingan dengan Lionel Messi, Kena Serang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3036086/meriah-nonton-bareng-final-piala-eropa-spanyol-vs-inggris-bersama-vision-myrepublic-dvAZ8AlVJb.jpg
Meriah! Nonton Bareng Final Piala Eropa Spanyol vs Inggris Bersama Vision+ & MyRepublic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3035879/rodri-ramal-cole-palmer-bakal-jadi-pemain-top-dLCwmAilaG.JPG
Rodri Ramal Cole Palmer Bakal Jadi Pemain Top
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/11/1661583/arsenal-juara-paruh-musim-liga-inggris-tutup-tahun-2025-dengan-rekor-manis-xbd.webp
Arsenal Juara Paruh Musim Liga Inggris, Tutup Tahun 2025 dengan Rekor Manis!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/31/ezra_walian_persik_kediri.jpg
Persija Bidik Ezra Walian, Pelatih Persib Bojan Hodak Bikin Pengakuan Mengejutkan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement