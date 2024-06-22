Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Skor Georgia vs Republik Ceko di Euro 2024: Sanggupkah Tentara Salib Buat Kejutan Lagi?

Rivan Nasri Rachman-Sabtu, 22 Juni 2024 |09:48 WIB
Prediksi Skor Georgia vs Republik Ceko di Euro 2024: Sanggupkah Tentara Salib Buat Kejutan Lagi?
Prediksi Timnas Georgia vs Republik Ceko di Euro 2024. (Foto: Reuters)
PREDIKSI skor Timnas Georgia vs Republik Ceko di Euro 2024 akan dibahas Okezone di artikel. Laga yang berlangsung di Volksparkstadion, Hamburg, Jerman, pada hari ini, Sabtu (22/6/2024) pukul 20.00 WIB tersebut, merupakan laga krusial untuk kedua tim.

Sebab pada matchday pertama Grup F Euro 2024, Georgia dan Ceko kompak menelan kekalahan. Tentara Salib –julukan Timna Georgia– tumbang di tangan Timnas Turki dengan skor 1-3, sementara Ceko kalah 1-2 dari Portugal.

Dengan hasil negatif itu, Ceko dan Georgia kini menempati posisi ketiga dan keempat di klasemen sementara Grup F. Untuk menjaga asa agar bisa lolos ke babak 16 besar turnamen Piala Eropa 2024 tersebut, maka mereka wajib menang.

Di atas kertas, Georgia sejatinya tidak diunggulkan. Hal itu dikarenakan status mereka yang merupakan tim debutan di Euro 2024.

Timnas Turki vs Georgia

Kendati demikian, penampilan Georgia saat melawan Turki mampu mengejutkan banyak pihak. Karena itu, Georgia dipercaya bisa memberikan perlawanan saat melawan Ceko nanti.

Jika nantinya laga tersebut berakhir imbang, maka Ceko cukup diuntungkan karena masih memiliki harpaan untuk menembus ke 16 besar. Namun, Ceko tidak akan mampu mencapai babak 16 besar jika kalah dari Georgia dan Turki tidak kalah dari Portugal di laga lainnya.

