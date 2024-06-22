SPECIAL REPORT: Menanti Lawan Timnas Indonesia di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Menanti lawan Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Okezone.com)

TIMNAS Indonesia mencetak sejarah di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan lolos ke babak ketiga. Kepastian itu didapat setelah skuad asuhan Shin Tae-yong finis sebagai runner-up Grup F babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan 10 angka, terpaut delapan poin dari Irak di posisi puncak.

Ketika Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, tak ada satu pun wakil Asia Tenggara lain yang berhasil mengikuti jejak skuad Garuda. Thailand dan Vietnam yang pernah lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, gagal melakukannya di edisi kali ini.

Timnas Malaysia yang menang di dua laga awal Grup D Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, juga gagal ambil bagian di babak ketiga. Alhasil, skuad Shin Tae-yong bakal “menggendong” nama baik Asia Tenggara di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Pot Drawing dan Format Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

(Pembagian pot drawing babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Okezone)

Sebanyak 18 negara ambil bagian di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Negara-negara ini nantinya dibagi dalam tiga grup (Grup A, B dan C), di mana masing-masing grupnya berisikan enam negara.

Nantinya, masing-masing tim akan melakoni 10 pertandingan dengan rincian lima laga kandang dan lima laga tandang. Dua tim teratas di masing-masing grup (enam negara) berhak lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim-tim yang finis di posisi tiga dan empat masing-masing grup (enam negara) bakal melanjutkan kiprah di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Sebelum babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dimulai pada September 2024 hingga Juni 2025, AFC lebih dulu menggelar drawing di markas besar mereka yang terletak di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Kamis 27 Juni 2024.

Sebelum drawing dilakukan, AFC akan membagi 18 negara ke dalam enam pot, yang mana masing-masing potnya berisikan tiga negara. Penentuan pot ini berdasarkan ranking FIFA Terbaru yang dikeluarkan FIFA pada Kamis, 20 Juni 2024.

Pot 1 dihuni negara-negara terkuat Asia yakni Jepang, Iran dan Korea Selatan. Pot 2 diisi Australia, Qatar dan Irak. Pot 3 diisi Arab Saudi, Uzbekistan dan Yordania. Lanjut ke pot 4 ada Uni Emirat Arab, Oman dan Bahrain. Kemudian, pot 5 diisi China, Palestina dan Kirgistan. Terakhir ada pot 6 yang ditempati Korea Utara, Timnas Indonesia dan Kuwait.

(Timnas Jepang tempati pot 1 drawing babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: REUTERS)

Negara-negara yang tergabung dalam satu pot takkan ditempatkan dalam satu grup. Berhubung Timnas Indonesia tergabung di pot 6, skuad asuhan Shin Tae-yong akan menghadapi penghuni pot 1, 2, 3, 4 dan 5.