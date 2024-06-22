Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

SPECIAL REPORT: Menanti Lawan Timnas Indonesia di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |09:13 WIB
SPECIAL REPORT: Menanti Lawan Timnas Indonesia di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Menanti lawan Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

TIMNAS Indonesia mencetak sejarah di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan lolos ke babak ketiga. Kepastian itu didapat setelah skuad asuhan Shin Tae-yong finis sebagai runner-up Grup F babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan 10 angka, terpaut delapan poin dari Irak di posisi puncak.

Ketika Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, tak ada satu pun wakil Asia Tenggara lain yang berhasil mengikuti jejak skuad Garuda. Thailand dan Vietnam yang pernah lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, gagal melakukannya di edisi kali ini.

Timnas Malaysia yang menang di dua laga awal Grup D Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, juga gagal ambil bagian di babak ketiga. Alhasil, skuad Shin Tae-yong bakal “menggendong” nama baik Asia Tenggara di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Pot Drawing dan Format Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Pembagian pot drawing babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Okezone)

(Pembagian pot drawing babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Okezone)

Sebanyak 18 negara ambil bagian di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Negara-negara ini nantinya dibagi dalam tiga grup (Grup A, B dan C), di mana masing-masing grupnya berisikan enam negara.

Nantinya, masing-masing tim akan melakoni 10 pertandingan dengan rincian lima laga kandang dan lima laga tandang. Dua tim teratas di masing-masing grup (enam negara) berhak lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim-tim yang finis di posisi tiga dan empat masing-masing grup (enam negara) bakal melanjutkan kiprah di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Sebelum babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dimulai pada September 2024 hingga Juni 2025, AFC lebih dulu menggelar drawing di markas besar mereka yang terletak di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Kamis 27 Juni 2024.

Sebelum drawing dilakukan, AFC akan membagi 18 negara ke dalam enam pot, yang mana masing-masing potnya berisikan tiga negara. Penentuan pot ini berdasarkan ranking FIFA Terbaru yang dikeluarkan FIFA pada Kamis, 20 Juni 2024.

Pot 1 dihuni negara-negara terkuat Asia yakni Jepang, Iran dan Korea Selatan. Pot 2 diisi Australia, Qatar dan Irak. Pot 3 diisi Arab Saudi, Uzbekistan dan Yordania. Lanjut ke pot 4 ada Uni Emirat Arab, Oman dan Bahrain. Kemudian, pot 5 diisi China, Palestina dan Kirgistan. Terakhir ada pot 6 yang ditempati Korea Utara, Timnas Indonesia dan Kuwait.

Timnas Jepang tempat pot 1 drawing babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: REUTERS)

(Timnas Jepang tempati pot 1 drawing babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: REUTERS)

Negara-negara yang tergabung dalam satu pot takkan ditempatkan dalam satu grup. Berhubung Timnas Indonesia tergabung di pot 6, skuad asuhan Shin Tae-yong akan menghadapi penghuni pot 1, 2, 3, 4 dan 5.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3192962/simak_jadwal_lengkap_timnas_indonesia_di_2026-SRA9_large.jpg
Jadwal Lengkap Timnas Indonesia di 2026: FIFA Series hingga Piala AFF!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192908/patrick_kluivert_dukung_jordi_cruyff_menjadi_direktur_teknik_ajax_amsterdam_pssi-IpT9_large.jpg
Mantan Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert Dukung Jordi Cruyff Jadi Direktur Teknik Ajax Amsterdam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192846/anak_john_herdman_pernnah_mengalahkan_timnas_indonesia_asuhan_shin_tae_yong_di_jakarta_fifacom-Uplu_large.jpg
Kisah Anak Kandung John Herdman Ternyata Pernah Kalahkan Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong di SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192760/berikut_tiga_pemain_yang_berpotensi_dicoret_john_herdman_dari_timnas_indonesia-CFNP_large.jpg
3 Pemain yang Berpotensi Dicoret John Herdman dari Timnas Indonesia, Nomor 1 Mulai Tersisih di Klub
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/01/51/1661897/janice-tjen-bisa-lebih-moncer-di-tahun-2026-mgg.webp
Janice Tjen Bisa Lebih Moncer di Tahun 2026?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/02/19/live_streaming_timnas_indonesia_u_20_vs_yaman.jpg
Nova Arianto Buka Visi Besar! Timnas Indonesia U-20 Disiapkan Jadi Tulang Punggung Tim Senior
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement