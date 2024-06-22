Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Calon Penyerang Timnas Indonesia Ole Romeny Diincar 4 Klub Eredivisie, Termasuk Mantan Klub Ragnar Oratmangoen!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |06:44 WIB
Calon Penyerang Timnas Indonesia Ole Romeny Diincar 4 Klub Eredivisie, Termasuk Mantan Klub Ragnar Oratmangoen!
Pemain keturunan Indonesia, Ole Romeny. (Foto: Instagram/oleromeny)
A
A
A

CALON penyerang Timnas Indonesia, Ole Romeny dikabarkan diincar 4 klub Eredivisie. Salah satunya adalah mantan klub Ragnar Oratmangoen, yakni Fortuna Sittard.

Seperti yang diketahui, Ole Romeny statusnya saat ini masih sebagai pemain dari klub divisi utama FC Utrecht. Ia bergabung dengan FC Utrecht sejak musim panas 2023 lalu dan memiliki kontrak hingga 2026 mendatang.

Dalam musim perdananya di Liga Belanda 2023-2024, Romeny dipercaya bermain di 15 pertandingan bersama FC Utrecht. Ia yang sejatinya berposisi sebagai penyerang itu pun lebih sering dimainkans sebagai winger di FC Utrecht.

Cedera yang dialami Romeny di akhir Eredivisie 2023-2024 itu pun sedikit menghambat perjalanan manisnya di musim perdana bersama FC Utrecht. Seharusnya, posisi pemain berusia 24 tahun itu pun aman-aman saja.

Ole Romeny

Kendati demikian, akun instagram @futboll.indonesiaa mengabarkan bahwa saat ini ada yang tertarik ingin merekrut Romeny di bursa transfer musim panas 2024. Keempat klub itu juga berasal dari Eredivisie, yakni Fortuna Sittard, PEC Zwolle, NAC Breda, dan SC Heerenveen.

Menariknya, Utrecht pun dinilai takkan melepaskan Romeny. Selain kontraknya yang masih panjang, yakni 2026, Utrecht nyatanya masih membutuhkan pemain keturunan Indonesia tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/46/3067736/gara-gara-wojciech-szczesny-kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gagal-gabung-barcelona-8NastIoIBX.jpg
Gara-Gara Wojciech Szczesny, Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gagal Gabung Barcelona?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/46/3067137/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gabung-barcelona-pada-2025-segini-uang-yang-mesti-dikeluarkan-blaugrana-jxZb7lwxam.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gabung Barcelona pada 2025? Segini Uang yang Mesti Dikeluarkan Blaugrana!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/45/3066115/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-masuk-bidikan-manchester-united-untuk-gantikan-andre-onana-SKZh1TJ4dt.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Masuk Bidikan Manchester United untuk Gantikan Andre Onana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/51/3063648/profil-brisbane-roar-klub-milik-pengusaha-indonesia-yang-resmi-rekrut-rafael-struick-dari-ado-den-haag-jgd1faHSrn.jpg
Profil Brisbane Roar, Klub Milik Pengusaha Indonesia yang Resmi Rekrut Rafael Struick dari ADO Den Haag
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/11/1661583/arsenal-juara-paruh-musim-liga-inggris-tutup-tahun-2025-dengan-rekor-manis-xbd.webp
Arsenal Juara Paruh Musim Liga Inggris, Tutup Tahun 2025 dengan Rekor Manis!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/30/pelatih_chelsea_enzo_maresca.jpg
Chelsea di Ujung Tanduk! Enzo Maresca Terancam Dipecat Januari, Jadwal Neraka Menanti
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement