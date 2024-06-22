Calon Penyerang Timnas Indonesia Ole Romeny Diincar 4 Klub Eredivisie, Termasuk Mantan Klub Ragnar Oratmangoen!

CALON penyerang Timnas Indonesia, Ole Romeny dikabarkan diincar 4 klub Eredivisie. Salah satunya adalah mantan klub Ragnar Oratmangoen, yakni Fortuna Sittard.

Seperti yang diketahui, Ole Romeny statusnya saat ini masih sebagai pemain dari klub divisi utama FC Utrecht. Ia bergabung dengan FC Utrecht sejak musim panas 2023 lalu dan memiliki kontrak hingga 2026 mendatang.

Dalam musim perdananya di Liga Belanda 2023-2024, Romeny dipercaya bermain di 15 pertandingan bersama FC Utrecht. Ia yang sejatinya berposisi sebagai penyerang itu pun lebih sering dimainkans sebagai winger di FC Utrecht.

Cedera yang dialami Romeny di akhir Eredivisie 2023-2024 itu pun sedikit menghambat perjalanan manisnya di musim perdana bersama FC Utrecht. Seharusnya, posisi pemain berusia 24 tahun itu pun aman-aman saja.

Kendati demikian, akun instagram @futboll.indonesiaa mengabarkan bahwa saat ini ada yang tertarik ingin merekrut Romeny di bursa transfer musim panas 2024. Keempat klub itu juga berasal dari Eredivisie, yakni Fortuna Sittard, PEC Zwolle, NAC Breda, dan SC Heerenveen.

Menariknya, Utrecht pun dinilai takkan melepaskan Romeny. Selain kontraknya yang masih panjang, yakni 2026, Utrecht nyatanya masih membutuhkan pemain keturunan Indonesia tersebut.