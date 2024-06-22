Jadwal Siaran Langsung Euro 2024 Hari Ini, Sabtu 22 Juni 2024: Ada Turki vs Portugal hingga Belgia vs Rumania, Live di RCTI!

JADWAL siaran langsung Euro 2024 hari ini, Sabtu (22/6/2024) menyajikan tiga pertandingan yang sangat menarik. Seperti halnya pertemuan Belgia vs Rumania, hingga yang paling seru adalah bentroknya Turki dan Portugal.

Matchday kedua fase grup Euro 2024 akan segera berakhir. Sebab tiga pertandingan yang dimainkan malam nanti berasal dari Grup E dan F.

Pertemuan Georgia vs Ceko menjadi pertandingan pembuka untuk laga Euro 2024 hari ini. Bermain di Volksparkstadion, Hamburg, Jerman, laga penentu di Grup F itu berlangsung pada pukul 20.00 WIB.

Kekalahan menjadi kabar buruk untuk laga Georgia vs Republik Ceko. Sebab itu akan menutup peluang mereka lolos ke babak 16 besar Euro 2024.

Hal itu dikarenakan baik Georgia dan Ceko sejauh ini belum meraih poin. Pada matchday pertamanya, kedua tim tersebut sama-sama menelan kekalahan.

Jadi, kemenangan wajib diraih jika ingin menjaga asa untuk lolos ke 16 besar Euro 2024. Lalu setelahnya pada pukul 23.00 WIB, ada pertandingan Turki vs Portugal di Signal Iduna Park, Dortmund, Jerman.