Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Euro 2024 Hari Ini, Sabtu 22 Juni 2024: Ada Turki vs Portugal hingga Belgia vs Rumania, Live di RCTI!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |06:01 WIB
Jadwal Siaran Langsung Euro 2024 Hari Ini, Sabtu 22 Juni 2024: Ada Turki vs Portugal hingga Belgia vs Rumania, Live di RCTI!
Timnas Portugal akan berjumpa Turki di Euro 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Euro 2024 hari ini, Sabtu (22/6/2024) menyajikan tiga pertandingan yang sangat menarik. Seperti halnya pertemuan Belgia vs Rumania, hingga yang paling seru adalah bentroknya Turki dan Portugal.

Matchday kedua fase grup Euro 2024 akan segera berakhir. Sebab tiga pertandingan yang dimainkan malam nanti berasal dari Grup E dan F.

Pertemuan Georgia vs Ceko menjadi pertandingan pembuka untuk laga Euro 2024 hari ini. Bermain di Volksparkstadion, Hamburg, Jerman, laga penentu di Grup F itu berlangsung pada pukul 20.00 WIB.

Kekalahan menjadi kabar buruk untuk laga Georgia vs Republik Ceko. Sebab itu akan menutup peluang mereka lolos ke babak 16 besar Euro 2024.

Timnas Turki

Hal itu dikarenakan baik Georgia dan Ceko sejauh ini belum meraih poin. Pada matchday pertamanya, kedua tim tersebut sama-sama menelan kekalahan.

Jadi, kemenangan wajib diraih jika ingin menjaga asa untuk lolos ke 16 besar Euro 2024. Lalu setelahnya pada pukul 23.00 WIB, ada pertandingan Turki vs Portugal di Signal Iduna Park, Dortmund, Jerman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/51/3098795/kaleidoskop-2024-superioritas-timnas-spanyol-di-euro-2024-sabet-gelar-juara-hingga-pecahkan-sederet-rekor-gila-VAcAsXNwfl.jpg
Kaleidoskop 2024: Superioritas Timnas Spanyol di Euro 2024, Sabet Gelar Juara hingga Pecahkan Sederet Rekor Gila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036389/sikap-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-jadi-bahan-perbandingan-dengan-lionel-messi-kena-serang-Glun8ZFebC.jpg
Sikap Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Jadi Bahan Perbandingan dengan Lionel Messi, Kena Serang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3036086/meriah-nonton-bareng-final-piala-eropa-spanyol-vs-inggris-bersama-vision-myrepublic-dvAZ8AlVJb.jpg
Meriah! Nonton Bareng Final Piala Eropa Spanyol vs Inggris Bersama Vision+ & MyRepublic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3035879/rodri-ramal-cole-palmer-bakal-jadi-pemain-top-dLCwmAilaG.JPG
Rodri Ramal Cole Palmer Bakal Jadi Pemain Top
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/50/1661651/saksi-mata-ungkap-detikdetik-kecelakaan-maut-anthony-joshua-kami-seperti-mendengar-bom-yuf.webp
Saksi Mata Ungkap Detik-detik Kecelakaan Maut Anthony Joshua: Kami Seperti Mendengar Bom
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/31/jose_mourinho_cristiano_ronaldo.jpg
Modric Bongkar Sisi Keras Mourinho, Bikin Cristiano Ronaldo Menangis
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement