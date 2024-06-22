2 Negara yang Lolos 16 Besar Euro 2024, Nomor 1 Sabet Status Juara Grup!

2 negara yang lolos 16 besar Euro 2024 akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya bahkan sudah sabet status juara grup.

Ya, sejumlah tim sudah berhasil mengamankan tiket 16 besar usai tampil ciamik di dua laga awal fase grup. Kemenangan demi kemenangan yang diraih membawa mereka bisa menyegel tiket ke 16 besar lebih awal.

Lantas, siapa saja tim itu? Berikut 2 negara yang lolos 16 besar Euro 2024.

2. Jerman





Tuan rumah Euro 2024, Jerman, jadi tim pertama yang lolos ke 16 besar. Kepastian itu didapat usai Der Panzer -julukan Timnas Jerman- sukses meraih kemenangan di matchday kedua Grup A.

Kemenangan Jerman di laga kedua Grup A memang sudah diprediksi. Sebab, mereka melawan tim yang di atas kertas ada di bawah Jerman, yakni Hungaria. Benar saja, berlaga di Stadion Arena Stuttgart, Stuttgart, Rabu 19 Juni 2024 malam WIB, Jerman sukses menang 2-0.

Kemenangan itu membuat Jerman saat ini berada di puncak klasemen dengan enam poin. Meski begitu, Der Panzer masih harus berjuang untuk bisa memastikan diri lolos ke 16 besar sebagai juara grup.

Hal itu bisa dipastikan Jerman lewat laga terakhir Grup A. Di laga itu, Ilkay Gundogan cs akan menghadapi Swiss yang mengekor di posisi kedua pada klasemen sementara Grup A saat ini dengaan 4 poin. Laga itu akan digelar pada Senin 24 Juni 2024 pukul 02.00 WIB.