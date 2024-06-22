Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Grup D Euro 2024 Kelar Laga Timnas Belanda vs Prancis: De Oranje di Puncak, Les Bleus Pepet Ketat!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |04:28 WIB
Klasemen Grup D Euro 2024 Kelar Laga Timnas Belanda vs Prancis: De Oranje di Puncak, Les Bleus Pepet Ketat!
Para pemain Timnas Belanda kala berlaga. (Foto: Reuters)
KLASEMEN Grup D Euro 2024 kelar laga Timnas Belanda vs Prancis akan diulas dalam artikel ini. De Oranje -julukan Timnas Belanda- kini menduduki puncak klasemen. Mereka dipepet ketat Les Bleus -julukan Timnas Prancis- yang mengekor di posisi kedua.

Ajang Euro 2024 berlanjut hari ini dengan mempertandingkan laga di matchday kedua. Big match pun tersaji dengan mempertemukan Timnas Belanda vs Prancis di Stadion Leipzig, Leipzig, Jerman, pada Sabtu (22/6/2024) pukul 02.00 WIB.

Timnas Belanda vs Timnas Prancis

Duel sengit tersaji dalam pertemuan dua tim top Eropa itu. Hasilnya, laga pun harus berakhir imbang tanpa gol alias 0-0.

Sebenarnya, Belanda bisa mencetak satu gol dalam laga itu. Tepatnya, pada menit ke-69, Xavi Simons berhasil menyambar bola rebound tepisan Mike Maignan dari serangan Memphis Depay. Bola tendangannya langsung bersarang ke gawang Prancis hingga berbuah gol.

Tetapi sayang, gol itu harus dianulir wasit usai mengecek video assistant referee (VAR) karena Dumfries dinilai menghalangi pandangan Mike Maignan. Alhasil, skor 0-0 masih terus terjaga hingga laga berakhir.

