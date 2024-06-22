Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

3 Pelatih Eropa yang Bisa Dilirik Jadi Pengganti Thomas Doll di Persija Jakarta, Nomor 1 Sukses Sabet Gelar Juara Liga 1!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |06:13 WIB
3 Pelatih Eropa yang Bisa Dilirik Jadi Pengganti Thomas Doll di Persija Jakarta, Nomor 1 Sukses Sabet Gelar Juara Liga 1!
Thomas Doll kala mendampingi Persija Jakarta berlaga. (Foto: Persija Jakarta)
3 pelatih Eropa bisa bisa dilirik jadi pengganti Thomas Doll di Persija Jakarta. Sebab, pelatih-pelatih ini memiliki kemampuan yang mumpuni dan sudah berpengalaman dengan iklim sepakbola Indonesia.

Seperti diketahui, Persija Jakarta secara resmi berpisah dengan pelatih mereka, Thomas Doll. Hal itu disampaikan langsung oleh manajemen Macan Kemayoran melalui laman resmi klub.

“Perjalanan Persija dengan Thomas Doll dipastikan tak akan berlanjut di musim depan. Manajemen Macan Kemayoran dan juru taktik asal Jerman itu telah sepakat untuk berpisah,” tulis Persija Jakarta dikutip dari laman resmi klub.

Sepeninggal Thomas Doll, Persija Jakarta tentu harus bergerak cepat untuk mencari pengganti. Sebab, tim ibu kota ini membutuhkan waktu agar para pemain dapat beradaptasi dengan pelatih anyar. Dengan begitu, Macan Kemayoran akan siap mengaum saat memasuki musim kompetisi yang baru.

Beberapa pelatih asal Eropa dinilai cocok untuk menggantikan peran Thomas Doll. Sebab, pelatih-pelatih ini memiliki filosofi yang tak jauh berbeda dengan pelatih asal Jerman itu sehingga tak sulit untuk beradaptasi.

Berikut 3 pelatih asal Eropa yang bisa dilirik jadi pengganti Thomas Doll di Persija Jakarta:

3. Vincenzo Alberto Annese

Vincenzo Alberto Annese

Vincenzo Alberto Annese adalah pelatih asal Italia yang masih sangat muda, yakni 39 tahun. Ia memiliki pengalaman oke dengan membawa NorthEast United menjadi juara di Liga Nepal pada musim 2022-2023, sebelum akhirnya ditunjuk menjadi pelatih Timnas Nepal.

Vincenzo Alberto Annese juga memiliki sedikit pengalaman di Liga Indonesia dengan pernah menangani PSIS Semarang. Dengan filosofi bermain yang menyerang, ia jelas cocok untuk menggantikan Thomas Doll agar Persija dapat kembali meraih juara.

