HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Susunan Pemain Slovakia vs Ukraina di Euro 2024: Tim Biru-Kuning Ubah Starter, The Falcon Turunkan Kekuatan Penuh

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |20:09 WIB
Susunan Pemain Slovakia vs Ukraina di Euro 2024: Tim Biru-Kuning Ubah Starter, The Falcon Turunkan Kekuatan Penuh
Berikut susunan pemain Slovakia vs Ukraina di Euro 2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

TIMNAS Slovakia menghadapi Ukraina dalam laga Matcday 2 Grup E Piala Eropa 2024 yang berlangsung pada Jumat (21/6/2024) pukul 20.00 WIB. Dari susunan pemain yang diturunkan, Ukraina mengubah susunan starter mereka, sementara Slovakia tak melakukan perubahan dari laga sebelumnya dengan kekuatan penuh.

Seperti diketahui, kedua tim mendapatkan hasil yang berbeda pada laga pertama mereka di Piala Eropa 2024. Slovakia membuat kejutan dengan menumbangkan Belgia 1-0, sementara Ukraina dikejutkan oleh Romania yang menang 3-0 atas mereka.

Oleh karena itu, The Falcon -julukan Slovakia- tak melakukan perubahan susunan pemain untuk melawan Ukraina. Sang pelatih, Francesco Calzona, pun masih mengandalkan formasi 4-3-3 andalannya.

Di bawah mistar gawang Slovakia terdapat Martin Dubravka yang mengomandoi empat pemain belakang di depannya, yakni Milan Skriniar, Denis Vavro, Peter Pekarik dan David hancko. Kemudian, lini tengah diisi oleh Stanislav Lobotka, Juraj Kucka dan Ondrej Duda.

Kemudian sang pencetak gol di laga perdana, Ivan Schranz kembali diandalkan untuk mengisi pos sayap kiri yang dilengkapi oleh Lukas Haraslin di sisi sayap kanan. Robert Bozenik pun kembali dipasang sebagai ujung tombak oleh Calzona.

Di sisi lain, Tim Biru-Kuning -julukan Ukraina- melakukan empat perubahan dalam 11 pemain pertama mereka hari ini usai kalah telak di laga sebelumnya. Sang kiper utama, Andriy Lunin, pun digantikan oleh Anatoliy Trubin, setelah melakukan blunder fatal kontra Rumania.

Halaman:
1 2
      
