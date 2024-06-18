Timnas Rumania Ukir 4 Catatan Bersejarah di Euro 2024 Usai Kalahkan Ukraina 3-0

TIMNAS Rumania menang telak 3-0 atas Ukrainia pada laga perdana mereka di Grup E Euro 2024. Kemenangan itu pun membuat mereka mengukir empat catatan bersejarah di turnamen sepakbola terakbar antarnegara Benua Biru itu.

Mentas di Allianz Arena, Munich, Jerman, Senin (17/6/2024) malam WIB, Tricolorii -julukan Timnas Ukraina- menunjukkan semangat yang luar biasa sejak awal pertandingan. Meski Ukraina menguasai bola hingga 72 persen, mereka mampu menebar ancaman yang lebih berbahaya dengan serangan-serangan balik cepat.

Hasilnya, sebuah gol indah datang dari tendangan jarak jauh Nicolae Stanciu pada menit 29. Kemudian, Razvan Marin (53’) dan Denis Dragus (57’) menorehkan dua gol lainnya di babak kedua yang membuat tim asuhan Edward Iordanescu itu menang telak 3-0 atas Ukraina.

Menurut catatan UEFA yang dilansir dari laman resmi mereka, Selasa (18/6/2024), setidaknya ada empat catatan bersejarah yang dihasilkan Rumania usai menghajar Tim Biru-Kuning -julukan Ukraina. Yang pertama adalah hasil positif tersebut merupakan kemenangan terbesar yang pernah diraih mereka di turnamen besar.

Selain itu, ini merupakan clean sheet pertama yang dibuat oleh Rumania dalam 16 tahun terakhir di Piala Eropa. Sebelumnya, satu-satunya nirbobol yang dicetak oleh mereka terjadi saat Adrian Mutu dkk menahan imbang Prancis tanpa gol dalam edisi 2008 lalu.

Kemudian, ini adalah hanya kemenangan kedua Rumania di Piala Eropa. Satu-satunya tiga poin yang mereka raih sebelumnya yakni ketika mereka mengalahkan Inggris 1-0 pada edisi 2000 silam.