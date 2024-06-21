Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-16 vs Timnas Singapura U-16 di Piala AFF U-16 2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |17:03 WIB
Live Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-16 vs Timnas Singapura U-16 di Piala AFF U-16 2024
Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-16 vs Timnas Singapura U-16 di Piala AFF U-16 2024 malam ini. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-16 vs Timnas Singapura U-16 di Piala AFF U-16 2024 sudah dirilis. Matchday pertama Grup A Piala AFF U-16 2024 ini akan dilangsungkan di Stadion Manahan Solo pada Jumat, (21/6/2024) pukul 19.30 WIB.

Pelatih Timnas Indonesia U-16, Nova Arianto, memastikan skuad asuhannya siap tempur. Ia mengaku sudah menganalisis gaya permainan seluruh peserta Grup A Piala AFF U-16 2024 yang berisikan Singapura, Filipina dan Laos.

Pelatih Timnas Indonesia U-16 Nova Arianto. (Foto: PSSI)

(Pelatih Timnas Indonesia U-16 Nova Arianto. (Foto: PSSI)

"Kami sudah melakukan analisa terhadap kekuatan semua lawan di Grup A ini. Semua pemain dalam kondisi fit dan siap tempur untuk turnamen ini," kata Nova Arianto mengutip dari laman resmi PSSI.

Bagi yang belum tahu, ini merupakan laga kompetitif pertama bagi Timnas Indonesia U-16 racikan Nova Arianto. Sebelum ini, Matthew Baker dan kawan-kawan hanya melakoni laga uji coba.

Meski baru pertama kali tampil di turnamen antarnegara bareng Timnas Indonesia U-16, beban besar harus mereka sandang. Banyak pencinta sepakbola Tanah Air yang berharap Timnas Indonesia U-16 keluar sebagai juara.

Beban itu muncul karena Timnas Indonesia U-16 datang ke Piala AFF U-16 2024 dengan status juara bertahan. Timnas Indonesia U-16 juara Piala AFF U-16 2022 setelah menang 1-0 atas Vietnam.

Halaman:
1 2
      
