Piala AFF U-16 2024: Sudah Bedah Kekuatan Singapura, Timnas Indonesia U-16 Siap Menggila

SOLO - Pelatih Timnas Indonesia U-16, Nova Arianto, menyatakan timnya akan bermain ngotot melawan Timnas Singapura U-16 dalam fase Grup A Piala AFF U-16 2024. Sebab, Skuad Garuda Asia sudah mengantongi kekuatan tim lawan.

Pertemuan kedua tim akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Jumat (21/6/2024), pukul 19.30 WIB. Timnas Indonesia U-16 diunggulkan dalam laga itu karena bertindak sebagai tuan rumah dan juga juara bertahan.

Nova mengatakan Timnas Indonesia U-16 sudah punya gambaran kekuatan tim lawan dalam laga nanti. Ia nilai itu menjadi modal awal untuk tim asuhannya untuk dapat meladeni permainan Singapura.

"Kami sudah melakukan analisa terhadap kekuatan semua lawan di grup A ini," kata Nova dilansir dari laman PSSI, Jumat (21/6/2024).

Mantan pemain Timnas Indonesia itu mengatakan tim asuhannya memang begitu antusias untuk segera memainkan laga melawan Singapura. Ia tegaskan timnya siap memberikan performa terbaik dalam laga nanti.

"Semua pemain dalam kondisi fit dan siap tempur untuk turnamen ini," ucap putra dari Sartono Anwar itu.