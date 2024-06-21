Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Liga 1 2024-2025, Legenda Minta Persib Bandung Datangkan Striker dan Bek Kanan Anyar

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |05:06 WIB
Jelang Liga 1 2024-2025, Legenda Minta Persib Bandung Datangkan Striker dan Bek Kanan Anyar
Persib Bandung juara Liga 1 2023-2024. (Foto: Rio Eristiawan/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

BANDUNG – Legenda Persib Bandung, Yudi Guntara, meminta tim kebanggaannya mendatangkan striker dan bek kanan anyar jelang Liga 1 2024-2025. Permintaan ini disampaikan agar Persib lebih tangguh dalam menatap kompetisi musim depan.

Legenda yang turut mengantarkan Persib juara Liga Indonesia pertama pada musim 1994-1995 ini mengakui secara keseluruhan skuad Persib sudah baik. Terbukti, tim berjulukan Maung Bandung itu berhasil menjadi juara Liga 1 2023-2024.

Persib Bandung

“Jadi, menurut saya, performa Persib atau perjalanan Persib saat juara itu awalnya dipilih Luis Milla. Garis besarnya segitu saja sudah baik. Apalagi, David da Silva dan Ciro Alves itu jarang cedera dan jarang terkena akumulasi kartu kuning dan sebagai pemain yang kuat,” kata Yudi Guntara, Kamis 20 Juni 2024.

Meski demikian, pemain Persib era 90-an ini menaruh harapan agar Persib bisa merekrut pemain anyar. Di antaranya, pemain yang beroperasi sebagai striker dan bek kanan.

“Ada pemain atau pelapis David da Silva untuk di depan. Kemudian, belakang kanan juga harus ada penambahan pemain menurut saya,” jelas Yudi.

“Kemudian, di belakang juga harus ada pelapis juga menurut saya, jarangnya tampil Achmad Jufriyanto dengan Victor Igbonefo. Jadi itu mungkin yang harus dibenahi menurut saya untuk Persib,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
