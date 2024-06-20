Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara Terlemah yang Bisa Dihadapi Timnas Indonesia di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Favorit Shin Tae-yong!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |17:45 WIB
5 Negara Terlemah yang Bisa Dihadapi Timnas Indonesia di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Favorit Shin Tae-yong!
Berikut 5 negara terlemah yang bisa dihadapi Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

SEBANYAK 5 negara terlemah yang bisa dihadapi Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Timnas Indonesia menanti lawan di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dalam drawing yang dilakukan pada Kamis, 27 Juni 2024.

Dalam drawing mendatang, Timnas Indonesia ditempatkan di pot 6 bersama Korea Utara dan Kuwait. Berhubung berada di pot yang sama, Timnas Indonesia takkan satu grup dengan dua negara di atas.

Timnas Indonesia siap tempur di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

(Timnas Indonesia siap tempur di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Sesuai regulasi, skuad asuhan Shin Tae-yong akan menantang penghuni pot 1, 2, 3, 4, dan 5. Format babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menggunakan sistem grup yang dibagi ke dalam tiga grup.

Nantinya, masing-masing grup berisikan enam negara. Dua tim teratas di masing-masing grup (enam negara) berhak ambil bagian di Piala Dunia 2026. Untuk tim yang finis di posisi tiga dan empat, diizinkan melanjutkan kiprah di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, masing-masing tim akan melakoni 10 pertandingan dengan rincian lima kandang dan lima tandang. Lantas, siapa lawan yang pas bagi Timnas Indonesia di babak ketiga?

Jika mengambil tim terendah di masing-masing pot, berikut penampakan lawan Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia:

Halaman:
1 2 3
      
