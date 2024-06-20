Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Indonesia di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Dimulai September 2024!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |16:32 WIB
Jadwal Timnas Indonesia di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Dimulai September 2024!
Berikut jadwal Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

JADWAL Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan diulas Okezone. FIFA baru saja merilis ranking FIFA Juni 2024. Hasilnya, Timnas Indonesia tertahan di peringkat 134 dunia, sekalipun mendapatkan tambahan 6,03 poin di periode Juni 2024.

Menempati peringkat 134 dunia membuat Timnas Indonesia harus rela berada di pot 6 dalam drawing babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia berada di pot paling buncit bareng Korea Utara dan Kuwait.

Timnas Indonesia menempati pot 6 drawing. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

(Timnas Indonesia menempati pot 6 drawing babak keitga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Karena berada di pot yang sama, Timnas Indonesia takkan satu grup dengan Kuwait dan Korea Utara. Timnas Indonesia akan menghadapi penghuni dari pot 1, 2, 3, 4 dan 5 di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sendiri akan diikuti 18 negara. Sebanyak 18 negara ini akan dibagi ke dalam tiga grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan enam negara. Nantinya, masing-masing tim akan melakoni 10 pertandingan dengan rincian lima kandang dan lima tandang

Dua tim teratas di masing-masing grup (enam negara) berhak lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim-tim yang finis di posisi tiga dan empat (enam negara) harus melanjutkan perjalanan di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Drawing babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia rencananya dilangsungkan di markas besar AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis, 27 Juni 2024. Lantas, kapan babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan dimulai?

Halaman:
1 2
      
