Resmi! Pembagian Pot Drawing Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Timnas Indonesia Siap Tempur

Timnas Indonesia tempati pot 6 drawing babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

PEMBAGIAN pot drawing babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia resmi dirilis. Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) merilis pot drawing babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia setelah FIFA mengeluarkan ranking FIFA Juni 2024 hari ini, Kamis (20/6/2024).

Sekadar diketahui, ranking FIFA Juni 2024 menjadi acuan FIFA maupun AFC dalam menentukan pot drawing babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sesuai regulasi, sebanyak 18 peserta babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dibagi ke dalam enam pot, yang mana masing-masing potnya berisikan tiga negara.

Seperti biasa, pot 1 dihuni negara-negara dengan ranking FIFA tertinggi. Pot 1 akan ditempati Jepang, Iran dan Korea Selatan.

Pot 2 diisi Australia, Qatar dan Irak. Pot 3 diisi Arab Saudi, Uzbekistan dan Yordania. Lanjut ke pot 4 ada Uni Emirat Arab, Oman dan Bahrain. Kemudian, pot 5 diisi China, Palestina dan Kirgistan. Terakhir ada pot 6 yang ditempati Korea Utara, Timnas Indonesia dan Kuwait.

Tim-tim yang tergabung dalam satu pot takkan satu grup. Berhubung Timnas Indonesia berada di pot 6, skuad asuhan Shin Tae-yong akan menghadapi penghuni pot 1, 2, 3, 4 dan 5.

Format Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Babak ketiga Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia menggunakan sistem grup. Sebanyak 18 negara dibagi ke dalam tiga grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan enam negara.