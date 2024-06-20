Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Spanyol vs Timnas Italia di Euro 2024, Live di RCTI!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |12:30 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Spanyol vs Timnas Italia di Euro 2024, Live di RCTI!
Timnas Spanyol akan menghadapi Timnas Italia di matchday dua Grup B Euro 2024 (Foto: Reuters/Fabian Bimmer)
A
A
A

GELSENKIRCHEN – Berikut jadwal siaran langsung Timnas Spanyol vs Timnas Italia di Euro 2024. Keduanya akan berjumpa di matchday dua Grup B UEFA Euro 2024 Jerman.

Pelatih Timnas Spanyol, Luis de la Fuente mengatakan, ingin lebih cepat timnya lolos ke 16 besar Euro 2024. Hal itu agar menjaga kans timnya dapat berprestasi dalam ajang tersebut.

Timnas Spanyol

Untuk mewujudkan lolos ke fase selanjutnya, La Roja harus menang atas Italia dalam fase Grup B. Laga itu akan dimainkan di Stadion Arena AufSchalke, Gelsenkirchen, Jerman, Jumat 21 Juni 2024 pukul 02.00 WIB.

De la Fuente mengatakan, kemenangan adalah target utama timnya melawan Italia. Mereka akan mengumpulkan enam poin jika meraih kemenangan dan sudah cukup untuk lolos ke babak 16 besar.

"Tidak, tanpa keraguan sedikit pun kami ingin memenangkan pertandingan. Ini adalah pertandingan yang paling penting dan ini adalah pertandingan yang saya pikirkan," kata de la Fuente dilansir dari Tuttomercato, Kamis (20/6/2024).

Pelatih asal Spanyol itu mengatakan timnya saat ini memang fokus sepenuhnya melawan Italia. Ia nilai laga nanti sangat menantang karena Gli Azzurri berstatus juara bertahan.

Halaman:
1 2
      
