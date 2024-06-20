Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Viral Hasil Drawing Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Timnas Indonesia Satu Grup dengan Korea Selatan dan Australia, Begini Faktanya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |11:06 WIB
Viral Hasil Drawing Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Timnas Indonesia Satu Grup dengan Korea Selatan dan Australia, Begini Faktanya!
Timnas Indonesia dna Shin Tae-yong menunggu lawan di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)
VIRAL hasil drawing babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan diulas Okezone. Dalam unggahan yang dibuat akun @afim4ul, Timnas Indonesia tergabung di Grup C bersama Korea Selatan (pot 1), Australia (pot 2), Yordania (pot 3), Bahrain (pot 4) dan China (pot 5),

Sementara itu, Grup A berisikan Iran, Irak, Arab Saudi, Oman, Palestina dan Korea Utara. Untuk Grup B ditempati Jepang, Qatar, Uzbekistan, Uni Emirat Arab, Kirgistan dan Kuwait. Lantas, apakah benar ini hasil drawing babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia? Jawabannya tentu bukan.

Timnas Indonesia siap tempur di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Dalam hasil drawing yang ditunjukkan akun di atas, juga tertulis kalau ini hanyalah sebuah simulasi. Lantas, kapan drawing babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dilakukan?

Simulasi drawing babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: TikTok/@afim4ul)

Sesuai jadwal, drawing babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dilangsungkan di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Timnas Indonesia yang ditempatkan di pot 6 akan bersua penghuni pot 1, 2, 3, 4 dan 5.

Babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia diikuti 18 negara. Sebanyak 18 negara ini akan dibagi ke dalam tiga grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan enam negara.

Dua tim teratas di masing-masing grup diizinkan lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang menempati peringkat tiga dan empat di masing-masing grup akan lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

