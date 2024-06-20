Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mario Pasalic Akui Timnas Kroasia Tampil Buruk di Euro 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |10:06 WIB
Mario Pasalic Akui Timnas Kroasia Tampil Buruk di Euro 2024
Mario Pasalic (15) kesal Timnas Kroasia tampil buruk di Euro 2024 (Foto: Reuters/Lisi Niesner)
HAMBURG – Gelandang Timnas Kroasia, Mario Pasalic, mengakui timnya tampil buruk pada dua laga Euro 2024. Mereka baru memetik satu poin dari dua laga di Grup B UEFA Euro 2024.

Kroasia bermain 2-2 melawan Timnas Albania di Stadion Volkspark, Hamburg, Jerman, Rabu 19 Juni 2024. Sebelumnya, mereka kalah 0-3 dari Timnas Spanyol di laga pertama.

Timnas Kroasia vs Timnas Albania

Pasalic mengatakan timnya bermain buruk yang membuat begitu sulit meraih kemenangan dalam dua laga terakhir. Ia pastikan Vatreni akan berbenah diri agar dapat tampil lebih baik dalam laga selanjutnya.

"Saya tidak tahu. Bahkan sebelum kami memulai dengan buruk. Kami perlu menganalisa dan menghadapinya dengan pikiran yang benar sejak menit pertama," kata Pasalic dilansir dari Tuttomercato, Kamis (20/6/2024).

Pemain Atalanta itu mengatakan hasil imbang timnya melawan Albania mau tidak mau harus diterima dengan lapang dada. Padahal, Timnas Kroasia menargetkan meraih poin maksimal dalam laga itu.

"Sayangnya kami kehilangan dua poin,” sahut Pasalic.

