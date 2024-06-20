Euro 2024: Nico Williams Yakin Timnas Spanyol Bakal Acak-Acak Pertahanan Italia

GELSENKIRCHEN – Striker Tim Nasional (Timnas) Spanyol, Nico Williams tak takut menghadapi Italia yang dikenal sebagai tim dengan salah satu pertahanan terkuat. Menurutnya, permainan Spanyol saat ini mampu mengacak-acak pertahanan tim berjuluk Gli Azzurri tersebut dalam pertandingan Euro 2024 annti.

Ya, Timnas Spanyol akan berhadapan dengan Italia di laga kedua Grup B Euro 2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Veltins-Arena, Gelsenkirchen, Jerman pada Jumat (21/6/2024) pukul 02.00 WIB.

Laga tersebut bisa menjadi ajang balas dendam bagi La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- yang disingkirkan Italia di Euro 2020. Kala itu, Timnas Spanyol menyerah dari Italia lewat babak adu penalti 1-1 (2-4).

Williams mengakui laga mendatang akan menjadi sulit bagi Timnas Spanyol. Namun, penyerang Athletic Bilbao itu menegaskan La Furia Roja akan berjuang semaksimal mungkin untuk mengamankan tiga poin.

“Pertandingan melawan Italia? Ini akan sulit, tangguh, seimbang, sebuah tantangan yang bisa berjalan apa saja. Mudah-mudahan terserah kita, dan kita pasti berusaha untuk menang,” kata Williams dilansir dari Tuttomercatoweb, Kamis (20/6/2024).

Lebih lanjut, Williams mengaku sudah menganalisis kekuatan Italia yang berhasil menundukkan Albania (2-1) di laga pertama. Pemain berusia 21 tahun itu mengatakan siap untuk ‘mengacak-acak’ pertahanan tebal Timnas Italia.