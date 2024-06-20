Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Euro 2024: Nico Williams Yakin Timnas Spanyol Bakal Acak-Acak Pertahanan Italia

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |05:31 WIB
Euro 2024: Nico Williams Yakin Timnas Spanyol Bakal Acak-Acak Pertahanan Italia
Pemain Timnas Spanyol, Nico Williams. (Foto: Reuters)
A
A
A

GELSENKIRCHEN – Striker Tim Nasional (Timnas) Spanyol, Nico Williams tak takut menghadapi Italia yang dikenal sebagai tim dengan salah satu pertahanan terkuat. Menurutnya, permainan Spanyol saat ini mampu mengacak-acak pertahanan tim berjuluk Gli Azzurri tersebut dalam pertandingan Euro 2024 annti.

Ya, Timnas Spanyol akan berhadapan dengan Italia di laga kedua Grup B Euro 2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Veltins-Arena, Gelsenkirchen, Jerman pada Jumat (21/6/2024) pukul 02.00 WIB.

Laga tersebut bisa menjadi ajang balas dendam bagi La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- yang disingkirkan Italia di Euro 2020. Kala itu, Timnas Spanyol menyerah dari Italia lewat babak adu penalti 1-1 (2-4).

Williams mengakui laga mendatang akan menjadi sulit bagi Timnas Spanyol. Namun, penyerang Athletic Bilbao itu menegaskan La Furia Roja akan berjuang semaksimal mungkin untuk mengamankan tiga poin.

Timnas Spanyol

“Pertandingan melawan Italia? Ini akan sulit, tangguh, seimbang, sebuah tantangan yang bisa berjalan apa saja. Mudah-mudahan terserah kita, dan kita pasti berusaha untuk menang,” kata Williams dilansir dari Tuttomercatoweb, Kamis (20/6/2024).

Lebih lanjut, Williams mengaku sudah menganalisis kekuatan Italia yang berhasil menundukkan Albania (2-1) di laga pertama. Pemain berusia 21 tahun itu mengatakan siap untuk ‘mengacak-acak’ pertahanan tebal Timnas Italia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/51/3098795/kaleidoskop-2024-superioritas-timnas-spanyol-di-euro-2024-sabet-gelar-juara-hingga-pecahkan-sederet-rekor-gila-VAcAsXNwfl.jpg
Kaleidoskop 2024: Superioritas Timnas Spanyol di Euro 2024, Sabet Gelar Juara hingga Pecahkan Sederet Rekor Gila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036389/sikap-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-jadi-bahan-perbandingan-dengan-lionel-messi-kena-serang-Glun8ZFebC.jpg
Sikap Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Jadi Bahan Perbandingan dengan Lionel Messi, Kena Serang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3036086/meriah-nonton-bareng-final-piala-eropa-spanyol-vs-inggris-bersama-vision-myrepublic-dvAZ8AlVJb.jpg
Meriah! Nonton Bareng Final Piala Eropa Spanyol vs Inggris Bersama Vision+ & MyRepublic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3035879/rodri-ramal-cole-palmer-bakal-jadi-pemain-top-dLCwmAilaG.JPG
Rodri Ramal Cole Palmer Bakal Jadi Pemain Top
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/11/1661087/timnas-futsal-indonesia-juara-piala-aff-u16-2025-usai-bungkam-thailand-43-cgy.webp
Timnas Futsal Indonesia Juara Piala AFF U-16 2025 usai Bungkam Thailand 4-3
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/11/jordi_cruyff.jpg
Jordi Cruyff Sepakat Gabung Ajax Amsterdam, PSSI Buka Suara
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement