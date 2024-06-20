Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Spanyol vs Italia di Euro 2024: Alvaro Morata Sebut Gli Azzurri Bakal Kebingungan Hadapi Permainan La Furia Roja

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |03:34 WIB
Timnas Spanyol vs Italia di Euro 2024: Alvaro Morata Sebut <i>Gli Azzurri</i> Bakal Kebingungan Hadapi Permainan <i>La Furia Roja</i>
Pemain Timnas Spanyol, Alvaro Morata. (Foto: Reuters)
A
A
A

GELSENKIRCHEN – Pemain Tim Nasional (Timnas) Spanyol, Alvaro Morata, optimis bakal menang atas Italia di laga lanjutan Euro 2024. Pasalnya Morata menilai strategi yang akan dipakai La Furia Roja –julukan Timnas Spanyol– membuat Italia kebingungan,

Timnas Spanyol akan berhadapan dengan Italia di laga kedua Grup B Euro 2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Veltins-Arena, Gelsenkirchen, Jerman pada Jumat (21/6/2024) pukul 02.00 WIB.

Laga tersebut bisa menjadi ajang balas dendam bagi Timnas Spanyol yang disingkirkan Italia di Euro 2020. Kala itu, Timnas Spanyol menyerah dari Italia setelah kalah dalam babak adu penalti 1-1 (2-4).

Kini, Timnas Spanyol mulai berkembang dan berhasil tampil menggebrak di laga pertama. Tim besutan Luis de la Fuente itu berhasil menumbangkan Kroasia 3-0 di Olympiastadion, Berlin, Jerman pada Sabtu (15/6/2024) lalu.

Timnas Spanyol

Berbekal kemenangan di laga pertama, Morata meyakini Timnas Spanyol mampu membuat Italia kesulitan. Striker Atletico Madrid itu mengatakan, La Furia Roja mempunyai skema permainan yang akan membuat bingung Gli Azzurri -julukan Timnas Italia.

“Pertandingan Kroasia adalah contohnya. Seperempat jam pertama adalah Spanyol seumur hidup. Setelahnya kami mencoba permainan langsung, untuk kemudian melakukan counter. Untuk tim lain, kami cukup sulit diprediksi,” kata Morata dikutip dari Football Italia, Kamis (20/6/2024).

Halaman:
1 2
      
