HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Harus Jalani Operasi, Kylian Mbappe Akhiri Perjuangan Bersama Timnas Prancis Lebih Cepat di Euro 2024?

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |03:12 WIB
Harus Jalani Operasi, Kylian Mbappe Akhiri Perjuangan Bersama Timnas Prancis Lebih Cepat di Euro 2024?
Kylian Mbappe bakal naik meja operasi usai Euro 2024 berakhir.
A
A
A

BERLIN – Cedera patah tulang hidung yang dialami bintang Tim Nasional (Timnas) Prancis, Kylian Mbappe tampaknya cukup parah. Karena membuat sang pemain harus naik ke meja operasi di tengah kompetisi Euro 2024 berlangsung.

Ada kemungkinan Mbappe akan absen jika memang memilih untuk dioperasi langsung, namun jika masih ingin bermain, maka penggawa Real Madrid tersebut harus menggunakan pelindung wajah alias topeng.

Sebelumnya, pelatih Timnas Prancis, Didier Deschamps sudah mengonfirmasi bahwa Kylian Mbappe harus naik ke meja operasi karena patah tulang hidung. Karena cedera itu, Mbappe kemungkinan besar akan absen selama 15 hari, atau menggunakan topeng pelindung hidung selama turnamen

Seperti diketahui, Kylian Mbappe mengalami patah tulang hidung setelah bertabrakan dengan bek Austria, Kevin Danso. Insiden itu terjadi saat Mbappe membela Timnas Prancis melawan Austria pada Selasa (18/6/2024) kemarin.

Kylian Mbappe alami patah tulang hidung

Insiden itu menyebabkan hidung Kylian Mbappe berdarah, dan langsung digantikan. Pada laga tersebut, Les Bleus -julukan Timnas Prancis- menang atas Austria dengan skor tipis 1-0.

Selepas pertandingan, Deschamps mengonfirmasi calon pemain Real Madrid itu mengalami patah tulang hidung. Kini, Deschamps juga membenarkan Mbappe akan naik ke meja operasi. Namun, nampaknya operasi itu akan ditunda sementara waktu.

Halaman:
1 2
      
