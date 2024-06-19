Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Line Up Timnas Kroasia vs Albania di Euro 2024: Ivan Perisic Jadi Bek Kiri, Armando Broja Cadangan!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |19:53 WIB
Daftar Line Up Timnas Kroasia vs Albania di Euro 2024: Ivan Perisic Jadi Bek Kiri, Armando Broja Cadangan!
Para pemain Timnas Kroasia. (Foto: Reuters)
A
A
A

DAFTAR line up Timnas Kroasia vs Albania di Euro 2024 sudah dirilis. Sejumlah perubahan mencolok terjadi di kedua tim.

Ya, Timnas Kroasia akan berhadapan dengan Albania di laga kedua Grup B Euro 2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Volksparkstadion, Hamburg, Jerman pada Rabu (19/6/2024) pukul 20.00 WIB.

Timnas Kroasia

Pelatih dari kedua tim tampak mengubah susunan pemain yang akan bertanding. Perubahan itu terlihat setelah kedua tim sama-sama menelan kekalahan di laga pertama fase grup Euro 2024.

Timnas Kroasia asuhan Zlatko Dalic merombak lini pertahanan secara signifikan. Salah satunya adalah menjadikan Ivan Perisic sebagai bek kiri. Diketahui, Perisic merupakan pemain bertipikal menyerang dan sering berposisi sebagai sayap kiri.

Pemain Hajduk Split itu menggantikan peran Josko Gvardiol yang ditarik menjadi bek tengah-kiri. Selain itu, Marin Pongracic dan Josip Stanisic dicadangkan oleh pelatih Zlatko Dalic. Posisi Stanisic digantikan oleh Josip Juranovic.

Perubahan juga terlihat di lini depan dengan adanya Bruno Petkovic sebagai starter. Pada laga pertama, Vatreni -julukan Timnas Kroasia- mengandalkan Ante Budimir.

Sementara itu, tidak ada perubahan di lini tengah. Trio Luka Modric, Marcelo Brozovic, dan Mateo Kovacic masih dipercaya oleh sang pelatih.

Halaman:
1 2
      
