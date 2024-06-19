Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Terharu dengan Kehangatan Masyarakat Indonesia, Dapat Perlakuan Beda saat Latih Korea Selatan

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |19:18 WIB
Shin Tae-yong Terharu dengan Kehangatan Masyarakat Indonesia, Dapat Perlakuan Beda saat Latih Korea Selatan
Shin Tae-yong kala melatih Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, terharu dengan kehangatan masyarakat Indonesia. Dia mengaku diperlakukan lebih baik oleh masyarakat Timnas Indonesia ketimbang saat melatih Korea Selatan.

Shin Tae-yong diundang dalam acara yang diadakan Song Chang-geun, presiden dan CEO KMK Global Sports Group. Acara tersebut juga dihadiri mantan atlet bisbol Korea Selatan, Yang Joon-hyuk, dan beberapa tamu warga negara lain dari Korea Selatan.

Shin Tae-yong

Dalam acara itu, Shin Tae-yong disambut dengan baik dan sempat bernyanyi dengan bahasa Korea Selatan. Pada momen tertentu, Shin Tae-yong diminta untuk menceritakan pengalamannya melatih Timnas Indonesia.

Juru taktik asal Korea Selatan itu mengaku terharu dengan kehangatan masyarakat Tanah Air. Shin Tae-yong mengatakan kehangatan itu tidak didapat olehnya ketika melatih di Korea Selatan.

“Sebenarnya, saya banyak menangis di Indonesia akhir-akhir ini, karena masyarakat Indonesia memiliki hati yang hangat,” kata Shin Tae-yong, dilansir dari kanal Youtube Yang Joon-hyuk, Rabu (19/6/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192448/john_herdman_dan_patrick_kluivert-jRs9_large.jpg
Adu Gaji Calon Pelatih Timnas Indonesia John Herdman dengan Patrick Kluivert, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192394/john_herdman_bisa_memanggil_sejumlah_pemain_naturalisasi_tambahan_ke_timnas_indonesia-6FyG_large.jpg
5 Pemain Keturunan yang Layak Dinaturalisasi jika John Herdman Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Eksis dI Premier League!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192385/john_herdman_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_fifacom-u4tv_large.jpg
Ini Pemain Pertama yang Dinaturalisasi John Herdman sebagai Pelatih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192371/patrick_kluivert_tak_lagi_melatih_timnas_indonesia-BUz3_large.jpg
2 Bulan Setelah Dipecat Timnas Indonesia, Patrick Kluivert Dapat Penilaian dari Ole Romeny
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/50/1660953/ko-dari-anthony-joshua-jake-paul-dinilai-masih-jadi-penantang-gelar-dunia-urq.webp
KO dari Anthony Joshua, Jake Paul Dinilai Masih Jadi Penantang Gelar Dunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/11/jordi_cruyff.jpg
Jordi Cruyff Sepakat Gabung Ajax Amsterdam, PSSI Buka Suara
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement