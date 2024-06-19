Shin Tae-yong Terharu dengan Kehangatan Masyarakat Indonesia, Dapat Perlakuan Beda saat Latih Korea Selatan

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, terharu dengan kehangatan masyarakat Indonesia. Dia mengaku diperlakukan lebih baik oleh masyarakat Timnas Indonesia ketimbang saat melatih Korea Selatan.

Shin Tae-yong diundang dalam acara yang diadakan Song Chang-geun, presiden dan CEO KMK Global Sports Group. Acara tersebut juga dihadiri mantan atlet bisbol Korea Selatan, Yang Joon-hyuk, dan beberapa tamu warga negara lain dari Korea Selatan.

Dalam acara itu, Shin Tae-yong disambut dengan baik dan sempat bernyanyi dengan bahasa Korea Selatan. Pada momen tertentu, Shin Tae-yong diminta untuk menceritakan pengalamannya melatih Timnas Indonesia.

Juru taktik asal Korea Selatan itu mengaku terharu dengan kehangatan masyarakat Tanah Air. Shin Tae-yong mengatakan kehangatan itu tidak didapat olehnya ketika melatih di Korea Selatan.

“Sebenarnya, saya banyak menangis di Indonesia akhir-akhir ini, karena masyarakat Indonesia memiliki hati yang hangat,” kata Shin Tae-yong, dilansir dari kanal Youtube Yang Joon-hyuk, Rabu (19/6/2024).