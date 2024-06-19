Berapi-api Tatap Copa America 2024, Eder Militao Punya Ambisi Besar Bawa Brasil Berjaya

CALIFORNIA – Bek Timnas Brasil, Eder Militao, berapi-api menatap Copa America 2024. Dia pun punya ambisi besar untuk membawa Brasil berjaya di ajang tersebut.

Diketahui, Militao telah pulih dari cedera lutut serius yang dideritanya. Dia pun menjadi salah satu dari sembilan pemain bertahan yang akan dibawa Selecao -julukan Timnas Brasil- ke Copa America 2024.

Militao yang awalnya diragukan karena mengalami cedera lutut kini sudah kembali percaya diri. Bek Real Madrid itu mengatakan dukungan dari keluarga dan staf kepelatihan Los Blancos -julukan Real Madrid- sangat berjasa untuk pemulihannya.

“Saya mendapat dukungan dari keluarga dan rekan satu tim untuk mengembalikan keadaan. Terutama kasih sayang dari Jaime (Moreno, fisioterapis) di Real Madrid memberi saya banyak dukungan, kami menghabiskan banyak waktu bersama di awal,” kata Militao dilansir dari laman resmi Federasi Sepakbola Brasil (CBF), Rabu (19/6/2024).

“Saya mengatakan kepadanya bahwa saya berpikir untuk kembali membantu di Copa America, itu adalah sebuah kompetisi yang saya ingin ikuti dan menjadi bagian dari grup ini,” sambungnya.