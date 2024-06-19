2 Pemain Keturunan yang Perkuat Timnas Indonesia U-16 di Piala AFF U-16 2024, Nomor 1 Matang di Amerika Serikat!

SEBANYAK 2 pemain Keturunan yang memperkuat Timnas Indonesia U-16 di Piala AFF U-16 2024 akan diulas Okezone. Dini hari tadi, pelatih Timnas Indonesia U-16 Nova Arianto mengumumkan 23 pemain yang dibawa untuk mengarungi ajang Piala AFF U-16 2024 di Solo pada 21 Juni hingga 4 Juli 2024.

Dari 23 pemain yang dibawa, dua nama di antaranya merupakan pesepakbola diaspora alias pemain yang lahir dan berkarier di luar negeri. Kehadiran dua pemain ini diharapkan dapat mengantarkan Timnas Indonesia U-16 berjaya di Piala AFF U-16 2024 dan lolos Piala Asia U-17 2025. Lantas, siapa saja pemain diaspora yang dimaksud?

Berikut 2 pemain Keturunan yang memperkuat Timnas Indonesia U-16 di Piala AFF U-16 2024:

2. Matthew Baker (Melbourne City)





Matthew Baker saat ini berstatus pemain klub junior Liga Australia, Melbourne City. Ia memiliki nama lengkap Matthew Sitorus Baker yang lahir pada 13 Mei 2009.

Sejumlah posisi dapat dijalani Matthew Baker mulai dari bek tengah, fullback kiri, Gelandang sentral hingga Gelandang serang. Versatilitas posisi yang dimiliki Matthew Baker praktis sangat menguntungkan Timnas Indonesia U-16.

Harapannya, Matthew Baker terus berkembang. Bukan tak mungkin Matthew Baker bakal gabung Manchester City, mengingat Melbourne City berstatus sister club dari The Citizens -julukan Manchester City.