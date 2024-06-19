Prediksi Skor Kroasia vs Albania di Euro 2024: Ambisi Vatreni Incar Kemenangan Pertama

Timnas Kroasia menghadapi Albania di laga kedua Grup B Euro 2024 (Foto: Reuters)

PREDIKSI skor Timnas Kroasia vs Albania di Euro 2024 akan dibahas Okezone pada artikel kali ini. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Volksparks, Rabu (19/6/2024) mulai pukul 20.00 WIB.

Timnas Kroasia dalam ambisi untuk meraih kemenangan pertama mereka di Euro 2024. Pada laga pembuka. Pada laga sebelumnya, Vatreni -julukan Timnas Kroasia- dipermalukan Spanyol dengan skor telak 0-3.

Pelatih Kroasia, Zlatko Dalic mengatakan timnya langsung melakukan evaluasi setelah menelan kekalahan telak dari Spanyol. Dia pun berharap Timnas Kroasia bisa merebut kemenangan di dua laga tersisa.

"Kami akan menganalisis apa yang salah. Kami punya dua pertandingan tersisa di babak penyisihan grup. Kami harus mengalihkan perhatian kami ke arah mereka dan mengincar dua kemenangan," ujar Zlatko Dalic.

Meski demikian, Kroasia yang mengincar kemenangan pertama di Euro 2024 juga harus tetap mewaspadai tim lawan. Sebab, Albania juga bakal mengusahakan hal yang sama pada laga malam nanti.

The Reds and Blacks -julukan Timnas Albania- juga gagal meraih poin di pada laga perdana mereka di fase grup. Mereka takluk 1-2 dari juara bertahan, Italia.