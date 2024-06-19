Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Euro 2024: Timnas Ukrania Babak Belur 0-3 Usai Dihajar Rumania, Andriy Lunin Minta Maaf

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |02:46 WIB
Euro 2024: Timnas Ukrania Babak Belur 0-3 Usai Dihajar Rumania, Andriy Lunin Minta Maaf
Aksi Andriy Lunin di laga Timnas Rumania vs Ukraina di Euro 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

MUNICH - Tim Nasional (Timnas) Ukraina tak berdaya melawan Rumania lantaran takluk 0-3 di laga Euro 2024. Kiper Real Madrid, Andriy Lunin pun meminta maaf kepada pendukung negaranya karena gagal menjaga gawang Ukraina dengan baik.

Wajar memang jika Lunin meminta maaf. Sebab ada dua kesalahan yang dibuat Lunin yang berujung gol untuk Rumania.

Alhasil, Ukraina menelan kekalahan 0-3 dari Rumania di laga pertama Grup E Euro 2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Allianz Arena, Munich, Jerman pada Senin (17/6/2024) malam WIB.

Nicolae Stanciu (29') berhasil membuka keunggulan Romania, setelah menerima umpan dari Dennis Man yang memanfaatkan kesalahan Andriy Lunin dalam membuang bola. Kemudian, tendangan keras yang dilakukan Razvan Marin (53') tak bisa dijangkau kiper berusia 25 tahun itu.

Timnas Rumania vs Ukraina

Lalu, Denis Dragus (57') menutup pesta kemenangan Rumania usai memanfaatkan umpan Dennis Man. Bahkan, Andriy Lunin tak berkutik saat bola masuk ke dalam gawangnya.

Selepas pertandingan, Andriy Lunin pun meminta maaf kepada rekan-rekannya sehingga menjadikan laga menjadi sulit. Ia pun ingin di laga selanjutnya Ukraina bisa bangkit.

Halaman:
1 2
      
