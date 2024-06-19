Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Portugal vs Republik Ceko di Euro 2024

LINK live streaming Timnas Portugal vs Republik Ceko di Euro 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Pertandingan yang paling dinanti akhirnya tiba, sebab sudah banyak yang menunggu aksi Cristiano Ronaldo cs di turnamen yang digelar di Jerman tersebut.

Ya, Timnas Portugal yang berada di Grup F menjadi tim yang terakhir tampil di matchday pertama Euro 2024. Laga tersebut pun akan berlangsung di Red Bull Arena Leipzig pada Rabu (19/6/2024) pukul 02.00 WIB.

Di atas kertas, Portugal pun diunggulkan untuk memetik kemenangan atas Ceko. Sebab tim asuhan Roberto Martinez itu memiliki skuad yang lengkap, kuat di lini belakang hingga tajam di lini depan.

Dengan dipimpin pemain berpengalaman seperti Ronaldo, maka tak heran jika tim berjuluk Selecao das Quinas itu layak disebut kandidat kuat juara Euro 2024. Namun, untuk membuktikan itu semua Ronaldo dan kawan-kawan wajib melewati rintangan pertama mereka, yakni Ceko.

Martinez sendiri sadar banyak yang berekspektasi tinggi terhadap Portugal. Ia pun berjanji akan berusaha sebaik mungkin agar bisa memberikan yang terbaik untuk Timnas Portugal di Euro 2024.

“Ada banyak ekspektasi. Kami menantikan pertandingan ini dan hanya bisa fokus pada apa yang bisa kami pengaruhi,” kata Roberto Martinez, dikutip dari laman resmi UEFA, Rabu (19/6/2024).