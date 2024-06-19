Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Portugal vs Republik Ceko di Euro 2024

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |00:54 WIB
Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Portugal vs Republik Ceko di Euro 2024
Cristiano Ronaldo siap beraksi di laga Timnas Portugal vs Republik Ceko di Euro 2024. (Foto: UEFA)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Portugal vs Republik Ceko di Euro 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Pertandingan yang paling dinanti akhirnya tiba, sebab sudah banyak yang menunggu aksi Cristiano Ronaldo cs di turnamen yang digelar di Jerman tersebut.

Ya, Timnas Portugal yang berada di Grup F menjadi tim yang terakhir tampil di matchday pertama Euro 2024. Laga tersebut pun akan berlangsung di Red Bull Arena Leipzig pada Rabu (19/6/2024) pukul 02.00 WIB.

Di atas kertas, Portugal pun diunggulkan untuk memetik kemenangan atas Ceko. Sebab tim asuhan Roberto Martinez itu memiliki skuad yang lengkap, kuat di lini belakang hingga tajam di lini depan.

Dengan dipimpin pemain berpengalaman seperti Ronaldo, maka tak heran jika tim berjuluk Selecao das Quinas itu layak disebut kandidat kuat juara Euro 2024. Namun, untuk membuktikan itu semua Ronaldo dan kawan-kawan wajib melewati rintangan pertama mereka, yakni Ceko.

Cristiano Ronaldo

Martinez sendiri sadar banyak yang berekspektasi tinggi terhadap Portugal. Ia pun berjanji akan berusaha sebaik mungkin agar bisa memberikan yang terbaik untuk Timnas Portugal di Euro 2024.

“Ada banyak ekspektasi. Kami menantikan pertandingan ini dan hanya bisa fokus pada apa yang bisa kami pengaruhi,” kata Roberto Martinez, dikutip dari laman resmi UEFA, Rabu (19/6/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/51/3098795/kaleidoskop-2024-superioritas-timnas-spanyol-di-euro-2024-sabet-gelar-juara-hingga-pecahkan-sederet-rekor-gila-VAcAsXNwfl.jpg
Kaleidoskop 2024: Superioritas Timnas Spanyol di Euro 2024, Sabet Gelar Juara hingga Pecahkan Sederet Rekor Gila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036389/sikap-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-jadi-bahan-perbandingan-dengan-lionel-messi-kena-serang-Glun8ZFebC.jpg
Sikap Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Jadi Bahan Perbandingan dengan Lionel Messi, Kena Serang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3036086/meriah-nonton-bareng-final-piala-eropa-spanyol-vs-inggris-bersama-vision-myrepublic-dvAZ8AlVJb.jpg
Meriah! Nonton Bareng Final Piala Eropa Spanyol vs Inggris Bersama Vision+ & MyRepublic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3035879/rodri-ramal-cole-palmer-bakal-jadi-pemain-top-dLCwmAilaG.JPG
Rodri Ramal Cole Palmer Bakal Jadi Pemain Top
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/28/11/1660637/hasil-liga-inggris-liverpool-menang-dramatis-atas-wolves-florian-wirtz-cetak-gol-perdana-sjn.jpg
Hasil Liga Inggris: Liverpool Menang Dramatis atas Wolves, Florian Wirtz Cetak Gol Perdana
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/28/madura_united_menghajar_semen_padang_fc_5_1.jpg
Hasil Madura United vs Semen Padang di Super League: Sape Kerrab Pesta 5-1
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement