HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Portugal vs Republik Ceko di Euro 2024 Malam Ini, Klik di Sini!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |17:20 WIB
Link Live Streaming Timnas Portugal vs Republik Ceko di Euro 2024 Malam Ini, Klik di Sini!
Para pemain Timnas Portugal kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Portugal vs Republik Ceko di Euro 2024 malam ini akan diulas dalam artikel ini. Laga seru yang akan digelar di Red Bull Arena Leipzig, Rabu 19 Juni 2024 pukul 02.00 WIB itu bisa disaksikan secara live streaming di Vision+.

Jelang laga itu, sosok bintang Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo, ramai disorot. Cristiano Ronaldo sendiri bahkan mendapat beberapa kritikan untuk tampil bersama Portugal di Euro 2024.

Timnas Portugal

Keputusan untuk tampil di Liga Arab Saudi bersama Al Nassr membuatnya dianggap tak memiliki level untuk bermain di kompetisi Eropa. Kendati demikian, pelatih Timnas Portugal, Roberto Martinez, pasang badan.

Martinez menganggap Cristiano Ronaldo bisa memperkuat Portugal di Euro 2024 karena prestasinya. Bahkan, ia mengatakan tak memilih pemain karena nama besar di klub.

"Cristiano berada di tim nasional karena kemampuannya. Tidak ada yang masuk ke tim nasional hanya karena memiliki nama (besar)," kata Roberto Martinez dikutip dari Goal Internasional, Selasa (18/6/2024).

"Cristiano mencetak 50 gol dalam 51 pertandingan konsisten dengan klubnya di liga dan dia mencetak (10) gol di babak kualifikasi," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
