Nathan Tjoe-A-On dan Rafael Struick Pernah Dapat Perlakuan Kasar saat Foto Bareng Penggemar

Nathan Tjoe-A-On saat melakukan selebrasi bersama para pemain Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

DUA penggawa Timnas Indonesia, Rafael Struick dan Nathan Tjoe-A-On, mengaku pernah mendapatkan perlakuan cukup kasar dari penggemar mereka. Hal itu terjadi ketika mereka ingin diajak berfoto dalam kerumunan banyak orang.

Seperti diketahui, Struick dan Nathan tampil impresif di Timnas Indonesia. Mereka selalu menjadi andalan sang pelatih, Shin Tae Yong, dalam beberapa waktu terakhir.

Tak ayal, kedua pemain berdarah Indonesia-Belanda itu kini menjadi idola baru di kalangan suporter Skuad Garuda. Bahkan, banyak suporter baru, yang mayoritas wanita, datang langsung ke stadion untuk memberikan dukungan kepada mereka.

Namun ternyata, Struick dan Nathan pernah mendapat perlakuan cukup kasar dari para penggemar mereka, seperti ditarik cukup keras ketika hendak diminta berfoto bersama. Hal itu mereka ungkapkan dalam sesi tanya jawab di kanal Youtube, Freeport Indonesia, yang diunggah pada Senin (17/6/2024), di mana mereka juga ditemani oleh Yakob Sayuri.

"Saat banyak sekali fans, kami tahu mereka mau foto bersama dan terkadang mereka menarik saya agak keras seperti ini," kata Struick.

“Saya pikir pernah seperti ini (menarik tangan). Tapi kadang saat mereka mau foto bersama atau saat banyak sekali orang, mereka mendorong,” sambung Nathan.