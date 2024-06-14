Inilah Makanan Khas Indonesia Favorit si Pemain Bermata Indah Nathan Tjoe-A-On

Nathan Tjoe-A-On ternyata punya makanan khas Indonesia favorit (Foto: Instagram/@nathantjoeaon)

INILAH makanan khas Indonesia favorit si pemain bermata indah Nathan Tjoe-A-On. Pesepakbola Swansea City itu ternyata gemar makan makanan Indonesia.

Nathan Tjoe A On menjadi salah satu pemain naturalisasi yang paling disorot belakangan ini. Hal ini tidak lepas dari penampilan luar biasanya saat menggunakan jersey Timnas Indonesia.

Bagaimana tidak, sejak resmi menjadi WNI pada Maret 2024, Nathan selalu menampilkan performa impresif di atas lapangan. Di ajang Piala Asia U-23 2024, ia menjadi pemain kunci yang dapat mengisi tiga posisi sekaligus, yakni bek kiri, bek tengah, dan gelandang bertahan.

Nathan bahkan menjadi pemain yang tak pernah tergantikan dan berhasil membawa Timnas Indonesia U-23 melaju hingga babak semifinal. Sayangnya, Garuda Muda gagal merebut tiket Olimpiade Paris 2024.

Di level senior, Nathan pun tak kalah mentereng. Terbaru, ia sukses mengantarkan Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Di laga terakhir menghadapi Timnas Filipina, kontribusinya pun tak bisa dianggap remeh. Berduet dengan Thom Haye di lini tengah, Nathan sukses menjadi penjaga keseimbangan tim saat menyerang dan bertahan.

Tidak lupa, Nathan juga berkontribusi dalam proses terjadinya dua gol Tim Merah Putih berkat assistnya. Umpannya disantap dengan manis oleh Haye dan Rizky Ridho.