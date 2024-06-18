Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Portugal vs Timnas Republik Ceko: Cristiano Ronaldo Kejar 2 Rekor di Euro 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |06:04 WIB
Timnas Portugal vs Timnas Republik Ceko: Cristiano Ronaldo Kejar 2 Rekor di Euro 2024
Cristiano Ronaldo memburu dua rekor di laga pembuka Timnas Portugal pada Euro 2024 (Foto: Reuters/Rodrigo Antunes)
A
A
A

LEIPZIG – Cristiano Ronaldo mengejar dua rekor saat laga Timnas Portugal vs Timnas Republik Ceko di Euro 2024. Salah satu dari catatan tersebut saat ini dipegang oleh CR7 sendiri!

Laga Timnas Portugal vs Timnas Republik Ceko itu akan digelar di Stadion Leipzig, Leipzig, Jerman, Rabu 19 Juni 2024 pukul 02.00 WIB. Itu merupakan laga perdana Selecao das Quinas di fase grup.

Cristiano Ronaldo menggandakan skor Timnas Portugal vs Timnas Irlandia 2-0 (Foto: Reuters/Rodrigo Antunes)

Pertandingan itu akan menjadi ajang pemecahan rekor jika Ronaldo dimainkan. Salah satunya, CR7 akan menjadi satu-satunya pemain yang tampil di enam ajang UEFA Euro secara beruntun.

Saat ini, rekor dipegang oleh Ronaldo sendiri dengan lima penampilan di putaran final Euro sejak 2004 hingga 2020. Namun, catatan itu baru saja disamai oleh Luka Modric bersama Timnas Kroasia.

Rekor kedua yang bisa dipecahkan Ronaldo adalah pencetak gol tertua di Euro. Catatan itu dipegang oleh Ivica Vastic saat membantu Timnas Austria menahan Timnas Polandia 1-1 di Euro 2008.

Vastic ketika itu berusia 38 tahun 257 hari. Sementara itu, Ronaldo saat ini menginjak usia 39 tahun. Satu golnya jelas akan menjadi pemecahan rekor. Walau begitu, ia tidak terlalu memikirkannya.

Halaman:
1 2
      
