Jalani Debut Apik, Calvin Verdonk Dinilai Bikin Pertahanan Timnas Indonesia Semakin Berwarna

PENGAMAT sepak bola Indonesia, Mohamad Kusnaeni, memberi pujian kepada Calvin Verdonk yang menjalani debut apik bersama Timnas Indonesia. Bung Kus, sapaan akrabnya, mengakui hadirnya Verdonk membuat lini pertahanan sisi kiri Skuad Garuda semakin beragam.

Verdonk menjalani debut bersama Timnas Indonesia pada laga kontra Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (11/6) lalu. Laga tersebut berhasil dimenangkan Skuad Garuda dengan skor 2-0.

Kemenangan ini juga sekaligus membuat Timnas Indonesia melaju ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tentu ini menjadi debut manis bagi Verdonk. Walaupun, pemain NEC Nijmegen itu tidak tampil penuh karena harus ditarik keluar pada menit ke-67 dengan digantikan Pratama Arhan.

Pada laga debutnya ini, bisa dibilang Verdonk tampil cukup solid. Pemain berusia 27 tahun ini juga kerap mengancam gawang Filipina dengan tendangan yang dia lesatkan serta umpan-umpan silang berbahaya.

Bung Kus pun mengakui hadirnya Verdonk membawa warna baru untuk Timnas Indonesia. Sebab, gaya permainan bek sayap kiri itu dinilai berbeda dengan pemain yang ada seperti Pratama Arhan dan Shayne Pattynama.

“Calvin membuat opsi lini pertahanan sisi kiri semakin beragam. Karakter mainnya beda dengan Shayne maupun Arhan,” terang bung Kus kepada MNC Portal Indonesia, Kamis 13 Juni 2024.