2 Pemain Naturalisasi Ini Naik Harga Pasarnya Usai Timnas Indonesia Lolos ke Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Main di Jepang!

Harga pasar Ivar Jenner naik usai membawa Timnas Indonesia lolos ke putaran tiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: Instagram/@ivarjnr)

BERIKUT dua pemain naturalisasi yang naik harga pasarnya usai Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Salah satu pemain diketahui merumput di Jepang.

Timnas Indonesia sukses melaju ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah menaklukan Timnas Filipina di matchday terakhir Grup F dengan skor 2-0. Kemenangan itu membuat Skuad Garuda mengoleksi total 10 poin, unggul empat angka dari Timnas Vietnam di posisi ketiga.

Hasil ini membuat Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong berhasil mengukir sejarah baru, yakni lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Selain itu, mereka juga lolos otomatis ke Piala Asia 2027.

Keberhasilan melaju ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 juga menjadi berkah bagi dua pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Sebab, mereka mengalami kenaikan harga pasar yang cukup signifikan. Siapa saja?

2 Pemain Naturalisasi Ini Naik Harga Pasarnya Usai Timnas Indonesia Lolos ke Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026

2. Ivar Jenner





Gelandang muda Ivar Jenner menjadi pemain pertama yang mengalami kenaikan harga pasar. Pemain FC Utrecht U-21 ini sebelumnya memiliki nilai pasar sebesar Rp5,21 miliar. Namun beberapa hari setelah laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Irak, nilai pasarnya melejit.

Nilai pasar Ivar Jenner naik hampir Rp1 miliar menjadi Rp6,08 miliar. Kenaikan harga pasarnya ini tidak lepas dari bagaimana peran vital pemain berusia 20 tahun itu di lini tengah.